Iwata - Kashima rakamlar

Japonya J1 Lig maçında Iwata ile Kashima, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Iwata 21 puanla 8. sırada, Kashima 18 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Iwata, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kashima, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 473 kodlu maçı oynayanlar; Iwata galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.90, Kashima galibiyet oranı 1.95. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Iwata önceki hafta Kashima mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Kashima ise Iwata karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Iwata, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 9 gol yedi.

Kashima, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Kashima, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.