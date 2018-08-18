Iwata - Kashiwa maçı öncesi rakamlar

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Iwata, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Kashiwa takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Iwata 28 puanla 10. sırada, Kashiwa 26 puanla 13. sırada bulunuyor. Iwata, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kashiwa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 495 kodlu maçı oynayanlar; Iwata galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Kashiwa galibiyet oranı 2.30. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Iwata son haftadaki Kashima müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Kashiwa ise Hiroshima karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Iwata, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 15 gol yedi.

Kashiwa, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kashiwa 15 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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