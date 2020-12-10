Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Peki engin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İyi Aile Babası 1. bölümde neler oldu? İşte İyi Aile Babası 2. bölüm fragmanı...

İYİ AİLE BABASI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— Kanal D (@KanalD) December 7, 2020

İYİ AİLE BABASI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tedavisi bulunamamış bir hastalığı tedavi ederek dünyaya iz bırakmaya karar veren Mehmet Ali çalışmalarına başlar. Yardım, abisi Rıfkı’dan gelir. Tabii ki bir şartla; Mehmet Ali de Ayfer konusunda abisi Rıfkı’ya yardım etmeli ve Ayfer hakkında olabildiğince bilgi toplamalıdır.

Fakat o bilgileri sadece Rıfkı değil aynı zamanda anneleri Arife de istemektedir.

Bunun yanında bir de Aslı’nın işlerinin yoğunluğundan dolayı evin tüm yükü Mehmet Ali’nin üstüne kalmıştır.