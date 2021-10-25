İyi Bir Çevrimiçi İngilizce Okulu Nasıl Seçilir?

Pandemi, eğitim sektörünü her geçen gün şekillendirmeye devam ediyor. Eğitim sektörü artık, çevrimiçi öğrenmeyi geliştirmeye, avantajlarını takdir etmeye ve dezavantajlarla başa çıkmaya başlamıştır. Ana avantajlarından birisi, elbette, kişinin kendi evinde ve konfor alanında ders çalışabilmesidir. Ana dezavantajı ise ders sırasında çocuğun dikkatini çekmenin zor olmasıdır. Çocuklar için İngilizce kursları da dahil olmak üzere, çevrimiçi kursların pandemi sonrasında bir anda artması, ebeveynler için biraz kafa karışıklığına neden oldu. Ebeveynlerin kendilerine en sık sordukları sorular: Her şeyden önce çocuğum için en uygun okulu nasıl seçerim? İkincisi: Ders, eğlenceli olmasının yanı sıra etkili de olacak mı?

Çevrimiçi Ders Tipleri

2020’de bir anda değişen eğitim sistemi ile birlikte ebeveynler ve öğretmenler eğitimin aksamaması için yeni yollar aramaya başladı. Her şey çok ani oldu ve öğretmenlerin bu durumu bir şekilde kendi yöntemleriyle halletmesi gerekiyordu. Bununla birlikte, alışılagelmiş yüzyüze eğitimden ziyade, çevrimiçi ders veren öğretmenler duruma çok daha hızlı adapte oldu ve hatta bazı eğitim programları, pandemi sırasında çok yararlı olduğu kanıtlandığı için çevrimiçi formata bağlı kaldı. Tabii ki de bu durum, dil eğitimleri için geçerlidir.

Peki etkili çevrimiçi dil dersleri nasıl olmalı?

Madde 1. İlgi Çekici Görünüm

Çevrimiçi sınıflarda çocuklara ders kitaplarının siyah beyaz taranmış kopyaları veya küçük ve okunması zor olan siyah beyaz yazı tipiyle PowerPoint sunum slaytları sunuluyorsa 5 dakika sonra çocuğun ilgisini kaybetmesi ve dikkatini öğretmenin söylediklerinin dışındaki her şeye odaklaması şaşırtıcı değildir.

Yüksek kaliteli çevrimiçi dersler, İngilizce derslerini çekici, canlı, etkileşimli ve canlı bir hale getirmek için çok çeşitli bilgi ve bilgisayar kaynakları, özgün video ve orijinal İngilizce web sitelerinden alınan diğer materyaller ile çevrimdışı derslerden alınan tekniklerin ustaca birleştirilmiş halidir.

Madde 2. Öğrencinin Dikkati Koruma

Teknoloji sayesinde, kelime dağarcığı oluşturmaya, dil bilgisini geliştirmeye ve okuma ve konuşmayı öğrenmeyi organize etmeye yardımcı olabilecek çeşitli video ve ses efektlerine sahip olan farklı programlarla öğrencilerin dikkati korunabilmektedir.

Ancak herkes çevrimdışı öğrenmedeki teknikleri çevrimiçi derslerine ustaca dahil edemez. Bazı öğretmenler, çevrimiçi formata geçerken sınıfta başarıyla yaptıkları ve uyguladıkları yöntem bilgisini tamamen görmezden geliyorlar ve bu oldukça utanç verici.

Birincisi, sınıfta video, ses ve diğer özel efektlerin sık kullanılması çocukları yorar. Bu, çizgi film izleyen çocuklar için neden belirli yaş kısıtlaması önerileri olduğunu açıklıyor.

İkinci olarak, bir görevden diğerine geçerseniz dikkat çok daha uzun süre korunur. Örneğin video izlemek, bilgisayar faresi ile çalışma yapmak, dolaşmak, dinlemek, tartışmak… Öğretmenin elindeki nesneler ile pratik yapmak.

Üçüncüsü, çevrimiçi derslerde gerçek dünyadan nesneler kullanmak çocukların ilgisini animasyonlu resimlerden daha fazla çekebilmektedir. Çocuklar öğretmenlerine evcil hayvanlarını, en sevdikleri oyuncakları, çizimlerini, el sanatlarını, kitapları, vb. nesneleri göstermeye bayılır.

Madde 3. Oyunlaştırma

Oyun yoluyla öğrenme, 21. yüzyıl eğitiminde bir motto olabilir. Oyun yoluyla eğitim çevrimiçi derslerde kullanılmayacaksa nerede kullanılacak? Engelleri aşmak, çeşitli aşamaları ve seviyeleri geçmek, görevleri tamamlamak, quizler, ödüller… Tüm kozlar öğretmenin elindedir. Okulun, etkileşimli çevrimiçi sınıfları olan kendi eğitim platformu varsa, çocuklar İngilizce derslerini şüphesiz ki dört gözle bekleyecektir.

Madde 4. Öğretmen

Elbette ki hem çevrimiçi hem de çevrimdışı öğrenmeden sağlanan başarı ve derslerin verimlilik süzeyi tamamen öğretmene bağlıdır. Öğrencinin dersteki ve çalışılan dildeki ilerlemesinden, motivasyonundan ve ilgisinden sorumlu olan da öğretmendir. Her öğrenci için doğru yaklaşımı seçmek başlı başına bir bilimdir! Çevrimiçi öğrenme söz konusu olduğunda ise bu, gerçekten bir sanattır.

Çevrimiçi bir öğretmen, bir çocuğun ruh halindeki değişiklikleri ekrandan hissedebilmeli ve onlara yıldırım hızıyla yanıt verebilmelidir. Bu, yalnızca yüksek düzeyde profesyonel pedagojik yeterliliği, yani öğrenci hakkında gerekli bilgi ve becerilere sahip olmayı değil, aynı zamanda yüksek düzeyde empati ve yerleşik duygusal zekayı gerektirir.

Öğretmen, çocuğun önerilen görevlere olumsuz tepkisini fark etmez ve yanıt vermezse, çocuk dersten sıkılırsa ve öğretmen bu durumda hiçbir şeyi değiştirmezse dersler iyi veya etkili olmayacaktır.

Madde 5. Etkileşim

Çevrimiçi öğrenme sırasında öğretmen ve öğrenci arasındaki olumlu duygusal temas çok önemlidir ancak daha da önemlisi hedef dilde etkileşim kurmaktır. Tüm dersin en az 2/3’ü İngilizce olarak yapılmalıdır. Ayrıca, konuşan tek kişi öğretmen olmamalıdır. Öğrenci de derse katılım göstermeli ve öğretmeni ile iletişim halinde olmalıdır.

Etkili bir yabancı dil öğretimi, ilk dersin başından itibaren hedef dildeki iletişime bağlıdır. Öğretmen ve öğrenci birbirlerini İngilizce olarak selamlamalı, önceki derslerden öğrenilen materyalleri tekrarlamalı, yeni materyaller tanıtılmalı ve bunların hepsini İngilizce olarak pekiştirmelidir. Bunlar, çocuğun hedeflenen dilde konuşmayı öğrenmesine yardımcı olacak şekilde diyalogun doğal seyrinde yapılmalıdır.

Yukarıda listelenen öğeler, çevrimiçi ders sırasında öğrenci ve öğretmen arasında etkin bir etkileşimin oluşmasına yardımcı olabilir. Çekici görseller ve içerik, oyunlar, ruh hali değişikliklerinin farkındalığı ve öğrenciye gösterilen özen, çevrimiçi ders sırasında sohbeti sürdürmeye yardımcı olabilir.

Öğrenci çevrimiçi dersin çoğunda sessizse seçilen yaklaşım tekrar gözden geçirilebilir.

4 ile 12 yaş arasındaki çocukların çevrimiçi İngilizce dersleri için oldukça tercih edilen okul, Novakid‘dir. Novakid programı, çevrimdışı ve çevrimiçi dünyanın lider okullarında on yılı aşkın deneyime sahip öğretmenler tarafından geliştirilmiştir ve temel olarak uluslararası sınavlara yönelik standartlara sahiptir. Yabancı dilde yeterlilik şartlarına uygun olarak, okulumuzdaki dersler dinleme (dinlediğini anlama), konuşma, okuma, yazma becerilerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Fonetik (telaffuz) ve gramer programın tüm ana hattını destekler ve organik olarak uyum sağlar.

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Dersler 25 ile 30 dakika arası sürer ve bu süre tesadüfen seçilmemiştir. Çevrimiçi eğitim alanında yapılan araştırmalar, bu sürenin bir çocuğun aktif ve üretken olması için yeterli olduğunu göstermiştir. Ana dili İngilizce olan öğretmenler, derste sadece İngilizce konuşur. Sözsüz araçların kapsamlı kullanımı, her çocukla anlamlı bir etkileşim yaratmaya yardımcı olur. Çevrimiçi derslere özel olarak tasarlanmış bir interaktif oda, derslerin çocuklarla BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) ve “edutainment”, yani eğlendirerek öğrenme alanındaki en son yenilikler kullanılarak yürütülmesine olanak tanır.