Basketbol Süper Ligi´nde bu yıl finali hedefleyen ve Avrupa´da da gruptan çıkma iddiasına ilişkin güçlü bir kadro kuran TOFAŞ Basketbol Takımı´nda Belçika pasaportlu Amerikalı forvet Matt Lojeski, açıklamalarda bulundu.

Bu sezon takıma katılan ve ilk kez Türkiye´de ter dökecek olan 34 yaşındaki keskin şutör, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini dile getirdi. TOFAŞ Spor Kulübü ile 1+1 olmak üzere 2 yıllık sözleşme yapan Lojeski, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Türkiye´deki ilk sezonum olacak. Çok iyi bir coach ekibimiz var. Kulübün organizasyonu ve şehir de oldukça iyi. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum, Avrupa´da da iyi bir noktada gelmek istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız" dedi.

Kariyerinde pek çok önemli kulüpte forma giyen ve son olarak uzun bir süre Yunanistan´da Olympiakos ve Panathinaikos için oynayan Lojeski, Türkiye´deki atmosfere ise yabancı olmadığını kaydetti. Daha önce Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes´e karşı Euroleague´de birçok kez oynadığına işaret eden deneyimli oyuncu, "Fenerbahçe Beko´nun çok iyi bir taraftarı var. İki ekibe karşı çok oynadım. İlk maçımız da Bursa´da olacak, güzel bir atmosferde oynanacağını düşünüyorum. Umarım taraftarımız da bizi destekler ve maçlarımızı bu atmosferlerde sezonun geri kalanında oynarız" diye konuştu.

Türk basketboluna dair de açıklamalarda bulunan Matt Lojeski, "3-4 yıl öncesinden başlamak üzere Türk basketbolu güçlendi. Euroleague´de Türk ekiplere karşı oynama fırsatı yakaladım, ne kadar zor olacağını biliyorum. O yüzden bu ligin içerisinde en üst seviyede olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Belçika pasaportlu olarak Belçika Milli Takımı´nda da görev yapan ABD´li oyuncu, geçtiğimiz sezon Panathinaikos´ta çıktığı 25 EuroLeague maçında 15.52 dakika süre almış ve 6.5 sayı-2.2 ribaund ve yüzde 35.6 üç sayı isabet oranı; Yunanistan liginde de 21 maçta 8.7 sayı-2 ribaund-1.9 asist ve yüzde 48.3 üç sayı isabet oranı ortalamalarını tutturmuştu.