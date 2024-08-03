4. YARALAR İÇİN SEYAHAT BOY SABUN

Plaj çantanızda seyahat boy bir sabun bulundurmak el yıkamanız gerektiğinde iyi bir fikirdir. Ayrıca denizde veya havuzda yaralanırsanız kesikler ve sıyrıklara da iyi gelebilir. Bunun yanı sıra kumu durulamak için duş varsa etkilenen bölgeyi eski usul antibakteriyel sabun ve suyla yıkamak yarayı temizlemenin ve enfeksiyonu önlemenin mükemmel bir yoludur. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda temizlik için ıslak mendil de kullanılabilir.