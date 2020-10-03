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İyi Günde Kötü Günde 4. son bölüm! İyi Günde Kötü Günde 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İyi Günde Kötü Günde 4. son bölümü izleyicisi ile buluştu. İyi Günde Kötü Günde'nin son bölümünde Leyla, Sarp’ın düğünü başkasına devretmesi için Aslıhan’la konuştuğunu öğrenince çileden çıkıyor. Peki, İyi Günde Kötü Günde 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İyi Günde Kötü Günde 4. son bölüm! İyi Günde Kötü Günde 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İyi Günde Kötü Günde son bölümü Star TV ekranlarında izlendi. İyi Günde Kötü Günde 4. bölümünde Leyla, Sarp’ın düğünü başkasına devretmesi için Aslıhan’la konuştuğunu öğrenince çileden çıkar. Bir yandan işini bırakmak istemiyordur bir yandan da Sarp ile aynı ortama girmek ona işkence gibi geliyordur.


İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Günde Kötü Günde 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Leyla, Sarp’ın düğünü başkasına devretmesi için Aslıhan’la konuştuğunu öğrenince çileden çıkar. Bir yandan işini bırakmak istemiyordur bir yandan da Sarp ile aynı ortama girmek ona işkence gibi geliyordur. Leyla, istifa edip etmeme konusunda hayatın ona getireceği işaretleri takip etmeye karar verir.

Sarp’ın ise bu konuda bambaşka planları vardır. Leyla’yı uzaklaştırmak için ona çok iyi bir iş teklifi gelmesini sağlar. Leyla’nın gelen iş teklifi ile iyice kafası karışır. Acaba teklifi kabul edip gidecek midir?

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