Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

İyi Günde Kötü Günde 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Günde Kötü Günde 3. son bölüm

İyi Günde Kötü Günde 3. son bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. İyi Günde Kötü Günde Leyla, nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalıyor. Peki, İyi Günde Kötü Günde 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İyi Günde Kötü Günde 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Günde Kötü Günde 3. son bölüm

İyi Günde Kötü Günde son bölümünde neler oldu? Sorusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İyi Günde Kötü Günde 3. son bölümünde Sarp gitmesinin nedenini herkesten saklamaya devam ediyor. Peki, İyi Günde Kötü Günde 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Turanlı hayatı ve kariyeri
TELEVİZYONAslı Turanlı kimdir?
Show TV'nin yeni dizisi Alev Alev'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Alev Alev'in ilk fragmanı
TELEVİZYONAlev Alev'in ilk tanıtımı yayınlandı
Çocuktan Al Haberi yeni sezonuyla Show TV'de! İşte Çocuktan Al Haberi'nin Tanıtımı
TELEVİZYONÇocuktan Al Haberi yeni sezonuyla Show TV'de!
Kırmızı Oda 5. yeni bölüm fragmanı! Kırmızı Oda 4. son bölüm özeti
TELEVİZYONKırmızı Oda 5. yeni bölüm fragmanı
Ramo son bölüm izle! Ramo 13. bölüm tek parça İZLE! 14. yeni bölüm fragmanı
TELEVİZYONRamo son bölüm
İyi Günde Kötü Günde konusu nedir? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler?
TELEVİZYONİyi Günde Kötü Günde oyuncuları
Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon fragmanında büyük sürpriz! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman?
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir yeni sezon fragmanı
Kırmızı Oda 5. bölüm fragmanı - Kırmızı Oda oyuncuları kimler? İşte 4. bölüm oyuncu kadrosu ve konusu
TELEVİZYONKırmızı Oda oyuncuları kimler?
Doya Doya Moda kim elendi? 25 Eylül 2020 Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?
TELEVİZYONDoya Doya Moda kim elendi?
'Ramo' nefesleri kesen bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi!
TELEVİZYON'Ramo' izleyicileri ekran başına kilitledi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X