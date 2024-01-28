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        İYİ Parti Akhisar adayı açıklandı

        İYİ Parti, Akhisar Belediye Başkan adayı olarak Hüseyin Ali Doğan'ı gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 23:45 Güncelleme: 28.01.2024 - 23:45
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        İYİ Parti Akhisar adayı açıklandı
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        Akhisar'da bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, yerel seçimlere tek başına katılma kararı aldıklarını, bu seçimde Manisa'da fark yaratacaklarını belirtti.

        Başkasının yaptıkları hataların kendilerine fatura edilmesini istemediklerini dile getiren Sunat, "Hep birlikte çok çalışacağız ve başaracağız." dedi.

        İYİ Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ali Doğan ise Akhisar'a hizmet etme ve iyi belediyecilik anlayışını yerleştirme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

        Tanıtım toplantısında İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat (fotoğrafta) bir konuşma yaptı. ( Mustafa Özdemir - Anadolu Ajansı )

        Doğan, kurumsal bir firmada 30 yıl yöneticilik yaptığını, bu deneyimi Akhisar halkına hizmet olarak sunma niyetinde olduğunu ifade etti.

        Program sonunda partiye yeni katılan üyelere rozet takıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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