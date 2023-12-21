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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Türkoğlu'ndan istifa açıklaması

        İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Türkoğlu'ndan istifa açıklaması

        İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Yakup Türkoğlu, yönetim kurulu ile kadın ve gençlik kolları üyeleri olarak görevden istifa ettiklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:32 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:32
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        İYİ Parti'den bir istifa daha
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        İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Türkoğlu yaptığı açıklamada, ilçe başkanlarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleme kararına rağmen partinin aksi tavır ve söylemlerde bulunması üzerine görevi bırakma kararı aldıklarını bildirdi.

        İlçe yönetim kurulu, kadın politikaları başkanlığı ve gençlik kolları üyelerinin istifa kararı aldığını kaydeden Türkoğlu, yönetim kurulu ve partililere teşekkür etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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