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İYİ Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu'nun istifalar nedeniyle "düştüğü" bildirildi

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin, yönetim kurulundaki bazı üyelerin görevlerinden istifa etmesi nedeniyle "İl Yönetim Kurulu'nun düştüğü"nü duyurdu.

İYİ Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu'nun istifalar nedeniyle
AA

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl temmuz ayında gerçekleştirilen İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa seçildiğini hatırlattı.

Seçilmesinin ardından bayrağı bir adım ileri taşımak için elinden geldiği gayreti gösterdiğini belirten Şahin, "Görevden aldırmak dahil birçok girişimde bulunanlar, torbadan değil de sandıktan hür delege iradesiyle seçim kazanıldığı için başarılı olamadılar." ifadesini kullandı.

Kendisini görevden uzaklaştırmak isteyenlerin, İl Yönetim Kurulu'nu istifalarla düşürme yoluna gittiğini savunan Şahin, şunları kaydetti:

"Delegemizin kongrede verdiği gerekli cevabı doğru yorumlayamamış, kendi istedikleri doğrultuda algılayarak sorunun seçilmiş il yönetiminde olduğu kanaatine varanlar, 'Beceremedik ama kol kırılır yen içinde kalır' demek yerine hamaset üretmeyi tercih ettiler. Hoş, bu yapılan ilk değil, asla da son olmayacaktır. 'Sadaka saraydan çıkmasın' siyaseti yapanların mücadelesi, bir yıl gecikmeli de olsa kendi içimizden gelen ihanetle aleyhimize vuku bulmuştur. İl Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunun istifasının toplanması sonucunda il başkanlık görevim ve istifa etmeyen dava arkadaşlarımın içinde bulunduğu İl Yönetim Kurulu düşmüştür. Hamdolsun ki 'Sağlık problemlerimiz var' diyerek ne istifa ettik ne de istifa etmeye zorlandık. Alnımız ak, başımız dik. Kurtuluş mücadelesi ruhu ile geldik, onurumuzla da gidiyoruz. Bir yıllık görev sürecimiz boyunca bizlere inanan ve desteklerini bir nebze olsun eksik etmeyen kıymetli ilçe başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederim."

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