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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti bir adayını geri çekti

        İYİ Parti bir adayını geri çekti

        İYİ Parti'nin, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çektiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 00:32 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:32
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        İYİ Parti bir adayını geri çekti
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        İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ve yönetiminin görevden alındığı, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice'nin ise adaylıktan çektirildiği belirtildi.

        Açıklamada, İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı İsmail Serdar Kara'nın da görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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