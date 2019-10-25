25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Swiss Otel’de düzenlenen resepsiyona; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gibi çok sayıda siyasetçi ve partili katılım gösterdi.

"İKTİDAR, MUHALEFET VE SİYASİ PARTİ TEMSCİLERİ YANYANA"

Açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “25 yıllık politika hayatımda hazır ana muhalefet ve iktidar bir aradayken söyleyelim. İlk defa bir kuruluş gününde hem iktidar hem ana muhalefet hem de diğer siyasi partilerin temsilcileri bir arada. Bu fotoğraf Barış Pınarı Harekâtı’nın oluşturduğu bir fotoğraftır. Bugün önemli bir birlikteliği mecliste de başardınız. Avrupa Parlamento’sunun kararını kınamaya yönelik verdiğimiz önergenin kabulü ile ortak bir karar aldınız” dedi.

"SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BUNU İMZALAYACAĞIZ"

Meral Akşener konuşmasının sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmesi için “1 yıldır biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni deniyoruz. Hem Türkiye’nin iyiliği hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Türkiye’nin nefes almasını sağlayalım. Biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bunu imzalayacağız. Teklif bizden destek sizden” dedi.

"MAALESEF MUHALEFET SÜRECE KÖR GİBİ BAKIYOR"

Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan size bir davette bulunur mu sorusuna Meral Akşener, “ Ben onu bilmiyorum. Mesele davet olup olmaması değil. Mesela dış politika ile ilgili Sayın Çavuşoğlu’nun bilgi vermesi gerekir. Maalesef muhalefet sürece kör gibi bakıyor. Ben 25 yıldır aktif politika yapıyorum. Başbakanlar kritik görüşmelere gittikleri zaman muhalefet liderleriyle arka kapı diplomasisi yaparlardı. Dolayısıyla iletişim konusunda umarım bu gece Türkiye adına bir başlangıç olur” dedi.