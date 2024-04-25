İYİ Parti'de genel başkan adaylarının pusulalarının rengi belli oldu

İYİ Parti Olağanüstü Kongresi 27 Nisan Cumartesi günü ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın adaylıklarını açıkladı. Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ise tek kadın aday olarak yarışacak.

ADAYLARIN PUSULALARININ RENGİ BELLİ OLDU

Sarı, mavi, beyaz ve kırmızı her bir renk bir adayı temsil edecek. Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz, Günay Kodaz ise kırmızı pusula ile yarışacak. Kongrenin divan başkanlığını, adayların ortak mutabakatıyla Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin'in yapması bekleniyor. Saat 11'de başlaması planlanan kongrede önce genel başkan seçimi yapılacak.