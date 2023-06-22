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İYİ Parti, hafta sonu yapılacak kurultaya hazırlanıyor

İYİ Parti'de bu hafta sonu yapılacak 3.Olağan Büyük Kurultay'ı için hazırlıklar sürüyor. Kurultayda, 1350 delegenin oy kullanacağı öğrenildi

İYİ Parti'de kurultay hazırlığı
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AA

İYİ Parti, 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek 3. Olağan Büyük Kurultay çalışmalarına yoğunlaştı.

Kurultaya hazırlık çalışmaları kapsamında ilçe ve il kongrelerini ocak ayı sonunda tamamlayan İYİ Parti, büyük kurultayı 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları dolayısıyla ertelemişti.

Seçimin ardından sonuçları değerlendiren partinin, 24 Haziran'da yapma kararı aldığı 3. Olağan Büyük Kurultay'da Genel Başkan ile 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilecek. ATO Congresium'da yapılacak kurultayda, 1350 delege oy kullanacak.

GİK VE MDK'DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Parti kulislerinde partinin yerel seçimlere daha dinamik bir kadroyla hazırlanmayı hedeflediği, bu çerçevede GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı ve seçime tek aday olarak girmesi beklenen Akşener'in kurultay sonrası belirlenecek Başkanlık Divanı'nda yeni isimlere yer vereceği konuşuluyor.

Kurultayda, partinin kuruluş amaç ve ilkeleri ile ittifakla ilgili açık mesajlar vermesi beklenen Akşener, kurultayın ardından yoğun bir şekilde yerel seçim odaklı il gezilerine başlayacak.

ORTAK AKIL PLATFORMU ADAY ÇIKARMAYACAK

Seçimlerin ardından İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal ve İsmet Koçak'ın sözcülüğünde "partinin kurucu iradesinden uzaklaşıldığı" gerekçesiyle Ortak Akıl Platformu kurulmuş, bunun üzerine partinin 81 il başkanı Akşener'e destek deklarasyonu yayımlayarak kurultayda Akşener'i aday gösterme kararı almıştı.

Ortak Akıl Platformu Sözcüsü Baykal, kurultayda aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, partiden istifaların arttığını belirterek, "Buna katalizör olmamak için kurultayda aday çıkarmayacağız." dedi.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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