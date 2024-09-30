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        İYİ Parti'de toplantı

        İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinin buluştuğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 23:49 Güncelleme: 30.09.2024 - 23:49
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        İYİ Parti'de toplantı
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldiği bildirildi.

        Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda, partimizin Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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