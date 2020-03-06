AA

İYİ Parti'den 81 il teşkilatına "vizyon" eğitimi



İYİ Parti, 81 ilde teşkilata partinin vizyonuyla ilgili eğitim verecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanlığı, Türkiye genelindeki teşkilatlarına partinin vizyon ve misyonunu anlatacak.

Eğitim çerçevesinde başkanlık, teşkilatlarla Türkiye ve dünyadaki siyasi gelişmeleri değerlendirecek. Teşkilatların görüşlerinin alınacağı eğitimlerde ayrıca siyasal iletişimle ilgili dersler de verilecek.

İlk olarak 7 Mart Cumartesi günü Şanlıurfa ve 8 Mart Pazar günü Mardin'de başlayacak eğitimler, 4 Nisan'da Aydın ve 5 Nisan'da ise Muğla teşkilatlarıyla devam edecek.

- "Nosyonları aktarmaya çalışacağız"

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Sezgin, bu eğitimlerde Türkiye'deki siyasi gelişmelerle ilgili kendi görüşlerini de açıklayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Parti tüzük ve programı hakkında da bilgilendirme yapacağız. Çünkü teşkilatlardaki arkadaşlarımızın önemli bir kısmı politikaya İYİ Partiyle başlamış. Onlara birtakım nosyonları aktarmaya çalışacağız. O nosyonlara alışmalarını sağlamaya çalışacağız. Partinin vizyonu, misyonu ve dış politikaya bakışını anlatacağız. Güncel konularla ilgili soruları cevaplayacağız."

Sezgin, bu eğitimlerin il bazının yanında bölgesel bazda da yapılacağını belirtti.

- Siyaset Akademisi Sertifika Programı başlayacak

Bu arada Siyaset Akademisi Başkanlığı, nisan ayı başında sertifika programı başlatacak.

Partili olmayanlara da açık olan programda, üniversitelerde profesyonel ve alanında uzman akademisyenler tarafından siyaset, uluslararası politika, hukuk ve ekonomi konularında eğitim verilecek.