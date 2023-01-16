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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in, Ankara İl Kongresi’ne ilişkin tartışmalar sonrası rahatsızlandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Zorlu, başörtüsü düzenlemesi için de komisyondaki çalışmalara katılacaklarını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'nin başlayacak olan Anayasa teklifi görüşmelerine ilişkin tavrı hakkında konuşan Zorlu, "Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili konu, çok hassas baktığımız bir konu. Sayın Lütfü Türkkan'ın dosyasıyla aynı güne getirilmesi sebebiyle o günkü görüşmeyi gerçekleştirmedik. Bu ilkesel olarak doğru bulmuyoruz. Sayın Genel Başkanımız bu konuda yetkili kurullarımızla bir dizi temas gerçekleştirdi. Biz bu konuyla ilgili komisyondaki çalışmalara katılacağız. Ancak biliyorsunuz bizim bir hassasiyetimiz vardı. Tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını dikkate alan, bütün kesimleri katkı vermeye çağırabilecek, tüm vatandaşlarımızı kuşatan bir anlayışı değerlendiriyoruz. Bunun bir an önce vatandaşlarımızın gündeminde düşmesi gerektiğine inanıyoruz. Düzenlemenin makul bir çoğunluğun kabul edebileceği bir çerçevede yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Biz bu anlamda katkı vereceğiz. İktidar bu konuyu gerçekten çözmek istiyorsa, burada bir siyaset mühendisliği yoksa bizim teklifimizi dikkate almalarını kendilerine tavsiye ediyoruz" dedi.

ANKARA'DA ADAYLIK TARTIŞMALARI İDDİALARI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara İl Kongresi'ne yönelik tartışmalar nedeniyle rahatsızlandığı iddialarına ilişkin Zorlu, "Genel Başkanımız ipe sarılmış bir çeliktir. O'nun ortaya koyduğu siyaset tarzı; milletimizi kuşatan, milletimize sevgi dolu yaklaşımı ve cesareti ülkemizin makus tarihini değiştirecek. Bu anlayış galip gelecek. Bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret. İYİ Parti büyüyen, yükselen Türkiye'nin itici gücü olmaya şu anda başlamıştır. Daha da güçleneceğiz inşallah. Bu seçimlerden birinci parti olarak çıkacağız. Sayın Genel Başkanımız bugün Genel Merkez'e gelerek çalışmalarına başladı." ifadelerini kullandı.

“HDP KAPATILIRSA DEVA'DAN SEÇİME GİREBİLİR" İDDİASI

HDP’nin kapatılması durumunda DEVA Partisi’nden seçimlere gireceğine yönelik iddialar üzerine Zorlu, “HDP konusunda görüşmelerimiz nettir. Genel Başkanımızın en başından bu yana değerlendirmeleri bu yöndedir. Millet İttifakı’nda ya da altılı masada bu parti yer almamaktadır. Biz bu çizgi etrafında hem Millet İttifakı’nın hem de altılı masanın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Yeni bir değerlendirmeye de bu konuda açık olmadığımızı ifade etmek isterim” dedi.