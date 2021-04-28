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İYİ Parti'den istifa eden Alaşehir İlçe Başkanı ve 14 parti yöneticisi MHP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Alaşehir İlçe Başkanı Cihan Yıldırım ve 14 parti yöneticisi, MHP'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden Alaşehir İlçe Başkanı ve 14 parti yöneticisi MHP'ye katıldı
AA

MHP MYK üyesi Ali Uçak, partisinin Alaşehir İlçe Başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkücülerin evinin MHP olduğunu belirtti.

Yeni katılan 15 partili arkadaşın ülkeye ve Alaşehir'e hizmet etmek için gece gündüz durmadan çalışacaklarını dile getiren Uçak, "Bugün aramıza katılan 15 arkadaşımız, geldikleri yerde yapılan hiçbir hizmetin doğru olmadığını, haksızlık yapıldığını, doğru bir siyasetin güdülmediğini gördü. Tek yaptıklarının, 'kimin hakkını kimden alırız, kimin çocuğunu işe alırız, kime menfaat, rant sağlarız' diye düşünmek olduğuna şahit oldular. Yaptıkları ittifak da ortadadır, kimin kiminle yol yürüdüğü ortadadır. Yanlışı görüp döndükleri için ben kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Cihan Yıldırım da ilçe yönetimiyle İYİ Parti'den toplu olarak istifa ettikten sonra MHP saflarına katıldıklarını kaydetti.

Siyaseti millete hizmet için yürüttüklerini anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelinen noktada demokrasi, milliyetçilik ve Atatürkçülük gibi pek çok değerimizin istismar edildiğini, İYİ Parti yönetim kadrolarında iktidarda olalım da nasıl olursa olalım anlayışının olduğunu üzülerek fark ettik. Yerel siyasette İYİ Parti adına yapılan yanlışları genel merkeze bildirdiğimiz halde gerekli adımlar atılmadı. Şikayetlerimiz dikkate alınmadığı gibi İYİ Parti'ye zarar veren bu kişileri hiçbir şekilde engelleme girişiminin olmadığını izledik ve gördük. Bu şartlar altında İYİ Parti'de hiçbir şekilde siyaset yapma imkanımız olmadığını görüp, toplu olarak istifa ederek, yuvamız MHP'ye katılmaya karar verdik."

Konuşmaların ardından MHP MYK üyeleri Mehmet Ödevli ve Ali Uçak, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk, partililere rozetlerini taktı.

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