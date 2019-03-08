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Yoğun katılımla geçen açılışta konuşan Mehmet Tosun, tüm yarımadada olduğu gibi Ortakent-Yahşi'de de sorunlar olduğunu, bunları çözmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bunun için sizlere söz veriyorum, Sayın Şahbaz Başkanımla birlikte söz veriyoruz, Seha Ergene'yle birlikte söz veriyoruz. Seçildiğimiz takdirde Ortakent-Yahşi'mizin sorunlarını birer birer çözeceğiz. Sizde burada mutlu bir şekilde yaşayacaksınız."
"BODRUM İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"
“Hangi partili olursanız olun, hangi dünya görüşüne sahip olursanız olun Bodrum bir dünya kenti, dünya markası. Biz bir yerel seçim yapıyoruz. Belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçeceğiz. Yani Bodrum'a hizmet edecek kadroyu seçeceğiz. Bunun için hepinizin, Bodrumlu hemşehrilerimizin tamamının oyuna talibiz” diyerek konuşmasına devam eden İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun şunları söyledi;
“Asla bir parti seçimi değil, genel seçim de yapmıyoruz, hep birlikte inşallah 31 Mart'ta bu makus talihi değiştireceğiz. Başka şansımız yok. Artık Bodrumumuz sel felaketleriyle, afetlerle anılmayacak. Bodrumumuz turizmden daha çok para kazanacak. Esnafımız daha mutlu olacak. Eğitim kurumlarımıza daha çok katkı sağlayacağız. Bodrum bir kültür ve sanat şehri olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Son zamanlarda vahşi yapılaşmaya, betonlaşmaya yenik düşmüş Bodrum manzarasından derhal geri döneceğiz. Doğaya ve çevreye sahip çıkacağız. Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkacağız. Aramızda denizcilerimiz var, denizimize ve denizcilerimize sahip çıkacağız"
Mehmet Tosun konuşmasının sonunda, "Sizin evladınız, sizin son belediye başkanınıza ve bundan sonrada birlikte hizmet edeceğimiz Mehmet Onur Şahbaz'a mikrofonu uzatıyorum” diyerek, sözü İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Onur Şahbaz'a bıraktı.
Açılış sonrası yerel sanatçı Mustafa Ergene'nin seslendirdiği yerel türküler eşliğinde vatandaşlarla oynayan Mehmet Tosun ve meclis üyesi adayları, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mehmet Tosun'a başarılar dileyip fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar Tosun'un etrafında yoğunluk oluşturdu. Tüm vatandaşlar ile tek tek ilgilenen Mehmet Tosun, duygulu anlarında yaşandığı açılış sonrası başka bir program için bölgeden ayrıldı.
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