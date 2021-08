İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama:

AA

Aydın, partisinin Trabzon İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gelecek dönemde hızlı siyasi gelişmeler olacağını tahmin ettiğini dile getirdi. İYİ Partiye bu süreç içinde büyük bir ilgi ve alaka olduğunu vurgulayan Aydın, "Çok hızlı bir şekilde büyüyor, çok büyük katılımlar oluyor. Bu çalışmayı organize bir hale getirmek için teşkilatlarımızla bir araya geliyoruz. Biz, seçim ne zaman olur, onunla çok ilgilenmiyoruz ama yarın seçim olacakmış gibi bir seferberlik hali oluşturduk." dedi.

Aydın, Türkiye'de yeni bir dönem yaşandığını ve bu dönemin de 3 yıl önce başladığını ileri sürdü. Türkiye'de ekonomi alanında 3 yıldır müthiş bir daralma yaşandığını savunan Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"2013 yılında başlayan, her yıl devam eden gayri milli hasılanın küçüldüğü, kişi başına düşen milli gelirin düştüğü bir süreci yaşıyoruz. Son 3 yılda da bu düşüşler zirve yaptı ve Türkiye ekonomik manada adeta büyük bir sıkıntının içerisine düştü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde aynı anda Merkez Bankası'nın içinin boşaldığı, eksi bakiyeye düştüğü bir dönem yaşanmadı. Ona paralel olarak da bu yıl bütçe hesaplamasında 245 milyar lira açık vereceğimizi kendi yaptıkları bütçede duyurdular."

Aydın, Türkiye'nin, dünya tarihinin rekor faizini ödediğini iddia ederek şunları kaydetti:

"Bu da Türkiye tarihinde çok yaşanmış bir şey değil. Çünkü risk birimimiz yüksek. Çünkü dünyadaki para kullanıcıları, ülkelerin risk birimine göre borç veriyorlar devletlere. Bizim şu an risk birimimiz 400'lü rakamların üzerine çıktı. Onun yansımaları da halkımıza oluyor. Nasıl oluyor? Bu yıl hükümetin yaptığı bütçede 180 milyar lira faiz ödeyeceğiz. Türkiye'nin gelir bütçesi 1 milyar 110 milyon lira. Bunun neredeyse 6'da 1'ini faize ödeyeceğiz. Rahmetli Erbakan Hoca olsaydı, 'Sizi gidi faizciler.' derdi. Dünya faiz lobisinin eline düşmüş bir Türkiye tablosu var. Değişmeyen tek şey israf ekonomisi. Türkiye bir türlü israf ekonomisinden kurtulamıyor."

- "Elindeki imkanları sonuna kadar kullanacaksın"

Türkiye'de her sene bu tür orman yangınlarının meydana geldiğini belirten Aydın, "Türkiye'de her sene bu tür yangınlar oluyor. Öncekilere göre tek fark var, yangın başlayınca Tarım ve Orman Bakanı 'Elimizde uçak yok.' dedi. Şaka yapıyor, espri yapıyor sandım ama değilmiş. Hakikaten uçak yokmuş. Beklediler. Sıkıştın, çevre ülkelerden tedarik edeceksin bunu. Elindeki imkanları sonuna kadar kullanacaksın." diye konuştu.

Aydın, Kara Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının elinde bu yangınlara müdahalede kullanılabilecek 19 uçak bulunduğunu ancak onların dahi kullanılmadığını savunarak şöyle devam etti:

"THK'nın uçaklarını kullanmadı, 'Çürüdü.' dediler kullanılmadı. Siz kimi kandırıyorsunuz? 2019 yılında Teknofest'te İstanbul'da görücüye çıktı bu uçaklar. O yangınların ülkemizin en büyük koylarında yaşanması, turizm alanlarının içinde olmasının Türkiye'ye getireceği inanılmaz zararlar var. Orada yaşayanlar 4 günden beri termik santral için uçak istediler, gelmedi. Şimdi yanıyor, Türkiye'nin elektriğinin yüzde 3'ünü karşılıyor. Her sene elinde bir hava filosu olacak. Hava filosu kurmak o kadar mı zor? Ülkem adına bu konuda üzülüyorum ve şu an içinde bulunduğumuz durumu da ülkesini seven bir insan olarak kabul edemiyorum."

Fındık fiyatlarının da henüz açıklanmadığına dikkati çeken Aydın, "Allah bize inşallah nasip edecek, iktidar olacağız. İYİ Parti şu anda her partiden oy alıyor. Zirveye çıkacağız. 2002'de AK Parti nasıl geldiyse aynı onun geldiği gibi de iktidar olacağız. O işin nasıl halledileceğini de o zaman göstereceğiz. Hiçbir zorluğu yok. Genel Başkanımız 35 liralık teklifini açıkladı. Fındık üreticisi yıllardan beri süründürülüyor. Hayat pahalılığı içerisindeki o artışlar hiçbirini karşılamıyor." değerlendirmesini yaptı.