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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'dan parlamenter sisteme geçiş çağrısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden vazgeçip, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'dan parlamenter sisteme geçiş çağrısı
AA

Ergun, beraberindeki genel başkan yardımcıları Ümit Özlale ve Arzu Önşen ile İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Millet İttifakı belediyelerine karşı haksız uygulamalar olduğunu öne süren Ergun, belediye başkanlarının çalışmalarının kısıtlandığını savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Ergun, bu sistemin Türkiye'yi uluslararası endekslerde geriye çektiğini belirterek, "Bütün göstergeler 2 yıl içerisinde 4 basamak ile 16 basamak arasında geriye gitmiş durumda. Onun için İYİ Parti olarak diyoruz ki, bir an önce Türkiye'nin partili cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçmesi, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor." dedi.

Ümit Özlale de enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, esnafa faizli kredi yerine hibe verilmesi gerektiğini söyledi.

Arzu Önşen ise kadın, çocuk ve hayvan haklarının korunması konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu ifade ederek, bu sorunların çözümü için ciddi adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Metin Ergun, Ümit Özlale ve Arzu Önşen'in kentte çeşitli temaslarda bulunarak, sorun ve sıkıntıları dinleyeceği bildirildi.

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