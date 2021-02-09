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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile BBP Genel Başkanı Destici görüştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile BBP Genel Başkanı Destici görüştü
AA

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası Akşener ve Destici basın toplantısı düzenledi.

Akşener, görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, BBP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa teklifine dair görüşlerini paylaştığını söyledi. Akşener, Anayasa'nın ilk 4 maddesine dokunulmaması, değiştirilmemesi ve tartışılmaması konusunda Destici ile aynı fikirde olduklarını belirtti. Partisinin "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasına değinen Akşener, "geçmişin getirdiği vesayet odaklarının ortadan kaldırıldığı, siyasetin yönetimin içine elini, burnunu sokmadığı demokrasinin, hukukun adaletin tesis edildiği bir sistemi" önerdiklerini söyledi.

Bunun için bir süredir çalıştıklarını ifade eden Akşener, "Sayın Erdoğan'ın yeni anayasa teklifinin içinde ne var ne yok bilmiyoruz. Sayın Destici, 'Her şeye ön yargısız bakın' dedi. Ön yargı konusuna katılıyorum. Birbirimize ön yargılı olmamalıyız." diye konuştu.

"Memleket Masası" önerisini anımsatan Akşener, şunları kaydetti:

"Anayasa vesaire görüşmek anlamında değildi söylediğim. Türkiye'nin ekonomisi çok sıkışmıştı. 'Pandemi, dış politika, Libya, Suriye gibi konularla ilgili olarak siyasi partiler çalışma yapıyor, onları aktarsınlar sizlere' demiştim. BBP'yi özellikle saymıştım. İlginç bir şekilde Sayın Erdoğan'ın arkadaşlarından değil ama küçük ve minik ortak tarafından neredeyse oklandım. Yani bir kurşun sıkmadılar, o vaziyete geçti. Sayın Destici'nin bu ziyaretleri belki Türkiye'nin bu diş sıkarak birbiriyle konuşan gruplarının dişlerini açmasına sebep olur."

-"Hepimiz gayret göstermeliyiz"

Destici, Türkiye'nin önündeki meseleleri konuşmak için siyasi partilerle görüştüklerini belirterek, bugünkü ziyaretin ana konusunun yeni Anayasa olduğunu söyledi.

Güvenliği, özgürlüğü, refahı ve adaleti esas alacak bir Anayasa'dan yana olduklarını belirten Destici, parti olarak kuruldukları günden bu yana Türkiye'nin "1982 darbe Anayasası'ndan" kurtulması gerektiğini ifade ettiklerini hatırlattı. Bu kararlılıklarını sürdüklerini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir çağrısı oldu. Bu çağrıyı samimi ve desteklenmesi gereken hatta bunun ötesinde konuşulması gereken bir çağrı olarak görüyoruz. BBP olarak da samimi buluyoruz ve destekliyoruz. 'Herkesin hiç kırmızı çizgilerini dile getirmeden, önceliklerini söylemeden önce konuşabilmeliyiz' diyorum. Parti olarak toplumun hiçbir kesiminin ayrılmadan bu sürece katkı vermesini arzu ediyoruz. Biz diyoruz ki 'Gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım ve bunu başaralım.' 'Bu mevsim de böyle geçsin.' dememeliyiz, hepimiz gayret göstermeliyiz diye düşünüyorum."

Anayasa'nın ilk dört maddesini anımsatan Destici, "Herkes, cümle alem, dünya şunu bilsin ki devletin bayrağı devletin dili, devletin başkenti, üniter yapısı konusunda zaten hiç kimse değişsin demiyor. Zaten bunların değişmesini isteyen BBP'nin de hışmına uğrar. Bunu da herkesin bu şekilde bilmesini arzu ediyorum." dedi.

- "HDP ile görüşmemiz söz konusu değil"

Tam demokratik bir Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu istediklerinin altını çizen Destici, "Bu konuda çok açığız, netiz. Barajsız, amasız, fakatsız bir Seçim Kanunu istiyoruz." ifadesini kullandı.

Destici, bir gazetecinin HDP ile görüşüp görüşmeyecekleri sorusuna, "HDP ile görüşmemiz söz konusu değil. Oradaki tavrımız net. Terörle iltisaklı olan, terörün partisi olduğu açık bir şekilde bilinen bir partiyle görüşmemiz söz konusu değil. Eğer terörle aralarına mesafe koyarlar, PKK'yı, PYD'yi terör örgütü olarak ilan ederler, Türkiye'nin, milletin birliğinin yanında dururlarsa bizim kimseyle şahsi bir problemimiz yok." yanıtını verdi.

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