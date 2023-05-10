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Haberler Gündem İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da mitingde konuştu
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bizim kadromuza toz bile konmaz, toz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da mitingde konuştu. Meral Akşener, partisince Trabzon Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, "Allah razı olsun, bu iş bitmiş. Yağmur altında, soğukta, kadınlarımızla gençlerimizle yaşlılarımızla buradasınız ya, Allah bin kere razı olsun. Bu bir vebaldir, haktır. Hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da mitingde konuştu
AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da mitingde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim." dedi.

Meral Akşener, partisince Trabzon Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, "Allah razı olsun, bu iş bitmiş. Yağmur altında, soğukta, kadınlarımızla gençlerimizle yaşlılarımızla buradasınız ya, Allah bin kere razı olsun. Bu bir vebaldir, haktır. Hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Seçim diline dikkati çeken Akşener, "Savaşa gitmiyoruz. Siyasette seçim, seçmenin bayramıdır bayramı. Siyasetçi seçmenin talepleri üzerinden rekabet eder. Kim iyi proje yapmışsa, kim iyi hizmet edecekse siz ona oy verirsiniz. Bizim için de amenna ve saddaknadır." diye konuştu.

Akşener, bu birlikteliğin, ülkeyi feraha çıkaracağını belirterek, seçilir seçilmez, seçim biter bitmez 100 bin öğretmeni tayin edeceklerini söyledi.

Köy okullarını açacaklarını ifade eden Akşener, "Şu anda 11 bin köy okulu açılabilir pozisyonda, küçük tamiratlarla. Biraz önce bir arkadaşım söyledi. Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim." dedi.

Akşener, her köye öğretmenin yanı sıra bir ziraat mühendisi ve veterinerin gideceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Köylerdeki yaş ortalaması 50-55 arası. Gençler eğer köylere gidip tarımla uğraşacaksa onların SSK ya da BAĞKUR primlerini biz ödeyeceğiz. Çobanların maaşını biz ödeyeceğiz, SSK'sıyla beraber ki hayvancılık yürüsün diye. Başka mevzumuz daha var. Ev kadınlarımızın durumu kötü olan ailelerin kadınlarına, 18-26 yaş grubu gençlere 2023'ün fiyatlarıyla sizlere 2 bin 500 lira aylık maaş bağlayacağız. İyi yaşam geliri diye."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Mayıs'tan itibaren bu ülkenin refaha, zenginliğe, güce, bu gençlerin işe, bu kadınların mutluluğa ulaşmasını, emeklilerin evlatlarıyla torunlarıyla mutlu bir hayat sürmesini, dış ilişkilerde akıllı, gerçekçi bir sistemin kurulmasını istiyorsak, 14 Mayıs günü sadece kendiniz yetmez, aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınızla komşularınız üzerinde de çalışarak gidiyorsunuz ve 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e veriyorsunuz ve ülkeyi inşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle 'Bu ülkeye baharları getiriyorsunuz.' Bizim deyimizle de 'Bu seçim tarihi bir seçim, bu tarihi siz yazacaksınız, sen yazacaksın.' İnşallah Trabzon tarih yazacak."

"BİZİM KADROMUZA TOZ BİLE KONMAZ, TOZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da memleketi Trabzon'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Millet İttifakı'ndaki 6 partiyi sıralayan İmamoğlu, "Kardeşim bizim ittifakımız belli. Millet İttifakı hükümeti de bu partilerle bu kadrolarla kurulacak. Bizim kadromuza laf bile edemezler, toz bile konmaz toz. Bu kadar net." diye konuştu.

"Trabzonluyu kimse vatan sevgisiyle sınamaya kalkmasın." ifadesini kullanan İmamoğlu, 15 Mayıs sabahından itibaren milletçe birlik, bütünlük içinde yollarına devam edeceklerini, devlette devamlılık ilkesine uygun hareket edeceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Cumhur İttifakı'nı eleştirerek, "Bizi terörle işbirliğiyle suçluyorlar. Biz işbirliği yaptık, birleşe birleşe geldik. Kırk yıllık Türk milliyetçisiyim. Terörün benim yanımda ne işi var?" dedi.

Miting sonunda Akşener, İmamoğlu ve Yavaş, Millet İttifakı'ndaki partilerin Trabzon milletvekili adaylarıyla halkı selamladı.

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