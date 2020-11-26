HABERTURK.COM

Son dakika... İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor...

CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FATİH ALTAYLI: İYİ Parti'nin neredeyse olaylı bir günü yok. Son genel kurulunuzda niye olay vardı? Bu acaba CHP'ye yakınlaşmanızdan mı?

MERAL AKŞENER: Ben CHP'li arkadaşlara 'kıratın ne huyundan ne suyundan'. Dolayısıyla sizin huyunuzu aldık diyorum. Demokrasiyi içselleştirmeye çalışıyoruz. Çok otoriter yapılardan geliyoruz. Sizin profesyonel olarak maaş ödediğiniz danışmanlar siyasetçiliği toz zerresi görürdü bir süre sonra.

ALTAYLI: Milletvekilliği adamdan sayılmıyordu.

AKŞENER: Evet sayılmıyordu. Televizyona röportaj vermek için izne tabiydiniz. Ben otoriterleşmemeye gayret ediyorum, demokrasiyi içselleştirmeye bir genel başkan olarak kararlıyım. İş geldi kongreye. 38 milletvekilimiz vardı. Şimdi 36'ya düştü. GİK üyeliği, genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği hepsinden önemli. Çeşitlendirmeye gayret ediyoruz, orada sorun oluyor. Orada bazen kırgınlıklar oluyordu. Bunu tamamen değiştirdik. 1,5 yıl evvelki kongremizde tamamen çarşaf liste yaptık, kimseyi önermedim. 3 ayrı anahtar liste çıktı. Genel merkezin yaptığı anahtar listeyi delen arkadaşlar çıktı. Bana göre demokratik bir kongre olmuştu, orada da itirazlar çıktı.