İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Pazartesi genel merkezimizde olacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmama kararını değiştirmesi için İstanbul'daki evinin önünde toplanan partililere yaptığı açıklamada Pazartesi günü parti genel merkezine gideceğini söyledi.

İYİ Parti'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar ardından, Meral Akşener Afyonkarahisar'daki çalıştayda "genel başkanlığı bıraktığını, olağanüstü kurultayda da aday olmayacağını" açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray ve partili milletvekilleri ise "ortak adayımız Akşener" çağrısı yaptı.

Partili milletvekilleri, parti örgütü yöneticileri ve parti üyeleri günlerdir Akşener'in görevini sürdürmesi yönünde çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin farklı kentlerinden İYİ Partililer Cumartesi günü Akşener'in İstanbul'daki evi önünde buluştu.

Ellerinde İYİ Parti ve Türk bayrakları bulunan partililer, Akşener lehine slogan attı, Akşener'in evinin kapısına tülbentler astı.

Evin bulunduğu sokağa da "Sonuna kadar Akşener" yazılı pankartlar asıldı.

Aralarında Lütfü Türkkan, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Koray Aydın'ın da bulunduğu bir heyet, Akşener'le görüştü.

Akşener'in açıklamasına alkış ve tazhürat

Görüşme ardından heyet adına milletvekili Koray Aydın bir açıklama yaptı.

Aydın, "Sayın Meral Akşener Allah nasip kısmet ederse Genel Merkez'de Saat 15.00'te görevinin başında olacak. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun."

İlerleyen saatlerde kalabalığa seslenen Akşener Pazartesi günü partisinde olacağını belirtti:

"Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah evlatlarınıza bağışlasın. Şimdi herkes şehrine dönsün. Evet, Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanı yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Evet tekraren teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."

Konuşma sırasında sloganlar atan, tezahürat yapan ve Akşener'i alkışlayan İYİ Partililer açıklama ardından evin önünden ayrıldı.

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