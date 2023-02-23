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İYİ Parti göçmen sorununu Meclis'e getiriyor

İYİ Parti göçmen sorununun çözümü için Meclis'te görüşme talebinde bulunacak. Partiden yapılan açıklamada, "Gelin artık milletimizin isteği ve iradesiyle hep birlikte halledelim. TBMM’yi bu konuda öncülüğe ve çözüme davet ediyoruz" denildi.

İYİ Parti göçmen sorununu Meclis'e getiriyor
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HABERTURK.COM

İYİ Parti, göçmen sorununun çözümü için önümüzdeki hafta Meclis'te görüşme talebinde bulunacak.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada sığınmacı konusunda "Yaşadığımız deprem felaketi ve sonrasında oluşan ağır tablo, afet yönetimi ve afet sonrası mücadelenin bir parçası olarak artık bu sorunu hızlı ve etkin şekilde çözmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. İYİ Parti kararlıdır… Kaygı ve çağrımız Türkiye Cumhuriyeti’nin iç huzuru ve demografik yaşam alanına yöneliktir. Genel Başkanımızın nihai çözüm için TBMM’yi görüşmeye çağıracağını açıklaması üzerine TBMM Grubumuz önümüzdeki hafta Meclis’te genel görüşme talebinde bulunacaktır. Gelin artık milletimizin isteği ve iradesiyle hep birlikte halledelim. TBMM’yi bu konuda öncülüğe ve çözüme davet ediyoruz" denildi.

AKŞENER GRUP TOPLANTISINDA KONUŞMUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında, "Evet, şehirlerimizi yeniden onaracağız. Ve bunu yaparken de, yeni bir usulsüzlüğe ve çarpıklığa izin vermeyeceğiz. Ancak artık sığınmacı problemini çözme vakti gelmiştir. Buradan iktidarı, başlayacak olan yeni inşa süreci kapsamında sığınmacıları, ülkelerine geri göndermeye, bunun için de gerekli adımları atmaya ve diplomatik görüşmeleri, derhal başlatmaya davet ediyorum. Biz, en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bu konuda görüşmeye çağıracağız. Eğer Sayın Erdoğan’ın inadı hala sürüyorsa daha önceki çağrımı da bu vesileyle buradan yineliyorum. Milletimiz için, devletimiz için ben bu görüşmeleri yapıp, bu sorunu çözmeye hazırım. Bizler hazırız" demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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