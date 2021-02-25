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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Batman'da partililerle ve esnafla görüştü

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Batman'da bazı temaslarda bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Batman'da partililerle ve esnafla görüştü
AA

Dervişoğlu, beraberinde parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu ile partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Kısmet Çelik ve partililerle görüşen Dervişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belirledikleri program kapsamında halk ile buluştuklarını söyledi. Diyarbakır, Batman ve Mardin'i ziyaret etmek için Ankara'dan yola çıktıklarını ifade eden Dervişoğlu, "Bu ziyaret esnasında şunu gördük ki geleceğe dair umutlarımız daha fazla, daha kapsamlı hale geldi ve heyecana dönüştü. İYİ Parti Anadolu'da doğu, batı, kuzey, güney, hemen herkesin elini taşın altına koyduğu bir siyasi partidir. İYİ Parti'nin sahipleri sizlersiniz." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz da Türk siyasetinde yükselen ve kararlı bir çizgiyle siyaset yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Kutuplaştırma ve ayrıştırma dilini reddettiklerine işaret eden Poyraz, şunları söyledi:

"Bizi bütünleştiren, bizi bir kılan değerlerimizi, gelenek, görenek, örf ve adetlerimizi merkeze alıyoruz. Bundan sonra da bu çizgiyi devam ettireceğiz. Vatandaşın, esnafın, çiftçinin, gençlerin, kadınların, herkesin dertlerini dinliyoruz. Bunlarla ilgili çözüm önerileri hazırlıyoruz. Bu çözüm önerileri İYİ Parti'nin iktidar yolculuğunun en önemli yol haritası haline gelecek."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde partilerine ilgi ve teveccüh olduğunu dile getirerek halk ile sürekli iç içe olacaklarını, halkın düşüncelerini, kendilerinden beklentilerini genel merkeze ileteceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Dervişoğlu ve beraberindeki heyet esnafı ziyaret etti.

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