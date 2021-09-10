İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İzmir'de gündemi değerlendirdi

AA

Partisinin İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İzmir'in önümüzdeki sene 100. kurtuluş yıl dönümünü kutlanacağını belirten Dervişoğlu, bunun için şimdiden hazırlıkların başlatılarak gelecek yılın İzmir yılı olarak tarihe geçmesini temenni ettiğini söyledi.

Bir basın mensubunun Millet İttifakı'nda çatlak mı var sorusu üzerine Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Her ittifakın kendi içinde oluşmuş şartları vardır. Sayın Paçacı'nın açıklamasının bir bardak suda fırtına koparacak, önemli olduğunu düşünmüyorum. Millet İttifakı'nın ruhunu yaşatmamızı bizden millet istiyor. Dolayısıyla biz siyasi partiler olarak bu isteği doğrudan doğruya karşılamakla mükellefiz. Millet İttifakı sıradan bir ittifak değildir. Kısır tartışmalarla bozulmasını beklemek de abesle iştigaldir. Ortada seçim olmadığı için CHP ile bir protokolümüz yok. Biz nasıl Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin görüşlerine saygıyla yaklaşıyorsak aynı şekilde bize de saygı çerçevesinde yaklaşılmasını bekleriz."

Dervişoğlu, başka bir gazetecinin, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dönem dönem yaşanan fikir ayrılıkları 'çatlak' olarak değerlendirilebilir mi?" sorusuna ise bunların doğal şeyler olduğunu, bağlayıcı olanın liderlerin söylemleri olduğunu ifade etti.

- "Vatandaşlarımız pelikanlardan daha fazla ilgi görme talebini sıklıkla güncelliyor"

İzmir'de Millet İttifakı olarak seçime girdiklerini hatırlatan Dervişoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklamada bulundu. 'Sandıklar açıldığı andan itibaren aslında o ittifak fiilen bitmiştir' dedi. Evet o ittifak protokol çerçevesinde sandıklar açıldığın bitmiştir ama o ittifakın ruhu yaşamaktadır. Millet bizden o ittifakın sürdürmemizi istiyor. Dolayısıyla bu konuyla alakalı CHP ile görüş ve fikir ayrılıklarımız söz konusu olabilir. Bu millet ittifakına zara vermez. Sayın Tunç Soyer, 'Ben sadece İzmir'de yaşayan insanların değil pelikanların bile belediye başkanıyım.' dedi. Vatandaşlarımız pelikanlardan daha fazla ilgi görme talebini sıklıkla güncelliyor." dedi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Dervişoğlu, vatandaş olarak nüfusu ve sorunları büyük olan İzmir'de merkezi ve yerel yönetim arasında uyum olması gerektiğini sözlerine ekledi.