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        İYİ Parti ile DP görüştü

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:40 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:40
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        İYİ Parti ile DP görüştü
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        İHA'nın haberine göre; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile partisinin Genel Merkez binasında görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını, Demokrat Parti'nin Türk siyasi hayatının en önemli kurumlarından biri olduğunu kaydetti.

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