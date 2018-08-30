SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
iyi parti
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve İl Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti

İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Uçma görevlerinden ve partilerinden istifa etti. Mehmet Ağırbaş, "Benim istifamın genel merkezin istediği istifalarla bir ilgisi yok, ben hem görevimden hem de partimden istifa ediyorum. Önümüzdeki günlerde partide başka istifalar da gelebilir teşkilatlarda birtakım hareketlenmeler var" dedi

30.08.2018 - 20:42 | Güncelleme: AA

İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Uçma görevlerinden ve partilerinden istifa etti. Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl CHP'den istifa ederek İYİ Partiye katıldığını anımsatarak dün itibarıyla partisinin il yönetim kurulunda görev yapan Serkan Uçma ile istifa kararı aldıklarını söyledi.

İstifalarını noter aracılığıyla parti genel merkezine gönderdiklerini aktaran Ağırbaş "Benim beklentilerimi karşılayamadı. Partinin hiç olmazsa ana muhalefet olmasını bekliyordum ama kısmet değilmiş diyelim. Oy olarak da beklentilerimizin altında kaldı. Bizim de hatalarımız var. Benim istifamın genel merkezin istediği istifalarla bir ilgisi yok, ben hem görevimden hem de partimden istifa ediyorum." dedi.

"DOKU UYUŞMALIĞI VAR" 

Artık İYİ Parti'de siyaset yaparak vakit harcamak istemediğini ifade eden Ağırbaş, şunları söyledi: "Partinin başarılı olamamasının nedeni kısa sürede teşkilatları oturmadan seçimlere gidildi. Bir miktar içerde doku uyuşmazlığı da var. Belki o da biraz sebep olmuş olabilir. Birçok olumsuzluk arka arkaya gelince böyle bir başarısızlık söz konusu oldu. Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ile yakın siyaset yaptık. İstifa kararımızı ona da söyledik. 'İstifa tek taraflı bir müessesedir, hayırlısı olsun' dedi. Önümüzdeki günlerde partide başka istifalar da gelebilir, teşkilatlarda birtakım hareketlenmeler var."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X