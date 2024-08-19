İYİ Parti'li Dervişoğlu: Çiftçimiz yalnız değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle çiftçi ve besicilerin zor durumda olduğunu belirterek, “Bizler bu sorunun çözümü için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Türkiye’yi karış karış dolaşarak çiftçi ve hayvancımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Karamsar olmayalım hep birlikte bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz” dedi.

"ÇİFTÇİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, partisinden Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel’i makamında ziyaret etti.

Çiftçilerin zor bir dönemden geçtiğini belirten Dervişoğlu, “Başta biber olmak üzere bir ürün eken çiftçimiz ne yazık ki zarar ediyor. Bizler bu sorunun çözümü için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Türkiye’yi karış karış dolaşarak çiftçi ve hayvancımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz” dedi.