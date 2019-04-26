Türkkan'ın, TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 8 Mayıs 1945'te Fransızlar'ın, Cezayir’in Setif ve Guelma kentlerinde, bağımsızlık yanlısı göster yapan 45 bin Cezayirli sivili sistematik bir şekilde öldürdüğü ve bu toplu infazların Cezayir’in bağımsızlığını kazandığı 1962 yılında kadar devam ettiği belirtildi.

Fransız saldırılarında 1 milyonun üzerinde Cezayirlinin planlı ve sistematik olarak acımasızca öldürüldüğü kaydedilen gerekçede, "Cezayir’de Fransa'nın, sistematik olarak ve planlı bir şekilde, bölgede demografik bir dönüşüm amacını uhdesinde barındırarak yaptığı toplu katliamlar, Birleşmişler Milletler soykırım tanımlanmasına uymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Teklif, Fransa'nın Cezayir halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı bu eylemlerin soykırım olarak tanınmasını ve 8 Mayıs’ın, "Cezayir Soykırımı Anma Günü" olarak kabul edilmesini öngörüyor.