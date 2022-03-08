İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. İYİ Parti lideri Akşener yüksek enflasyon rakamlarını işaret ederek, ekonomi politikasını eleştirdi. Akşener, "Bay krizin beceriksizliğinin son yansıması enflasyon. Milletimiz uçan fiyatlar, gelen zamlar, faturalar altında çile çekiyor. Bu arkadaşlar da bu enflasyon canavarının sorumluluğunu atacak yer arıyorlar. Nitekim, son olarak dünyada enerji fiyatları yükseliyor o yüzden enflasyon yüksek demeye başladılar. Ne var ki bu koskoca bir yalan. Artık söyleyecek yalanları da kalmamış. Dünyanın yarısında yıllık enflasyon, bizim aylık enflasyonumuzdan düşük. İşte size üstün ekonomi politikalarının sonucu. Bu milletin artık bu masallara karnı tok. Dünyada enflasyon bu kadar düşükken bizde yüksek olması beceriksizlikten başka bir şey değildir. Bu fiyat artışlarının nedeni yolsuzluktur, kötü ekonomi yönetimidir" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan iktidara seslenmek istiyorum; sizin enflasyonu düşürmeye niyetiniz de, ekibiniz de yok. Size bazı önerilerde bulunacağım; para ve maliye politikasını kullanacaksınız, TL'ye itibar kazandıracaksınız, Merkez Bankası'na müdahale etmeyeceksiniz, politika faizini etkili kılmayı hedef alacaksınız, bütçede şatafatı keseceksiniz, hortumlamayı bırakacaksınız, saçma sapan açıklamalarda bulunmayacaksınız, fantastik maceralara girmeyeceksiniz."

PAKDEMİRLİ'NİN İSTİFASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevinden ayrılmasını gündeme taşıyan Akşener, "Geçen hafta Tarım Bakanı görevinden affedildi. Yıldızlar kadrosundan bir yıldız da sessizce kaymış oldu. Yurt genelinde çiftçilerimiz bu arkadaşımızın affını anlaşılabilir coşkuyla karşıladı. İşte size Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tarımda oluşturduğu enkazın resmi. Yeni bakana acilen bazı adımları atmaya davet ediyorum. Çiftçinin ihtiyacı olan gübrenin yarısını karşılayın. Yapılandırması yapılan çiftçilerin üretimde kalmasını sağlayın. Ekim-dikim sezonu için ödecek ücretin yarısını avans olarak ödeyin. Çiftçilerin kullanacağı mazottan bu yıl için vergileri kaldırın. Süt sanayicisine elektrik desteği sağlayın. Çiğ süt ve kırmızı et fiyatlarını güncelleyin" ifadelerini kullandı.