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İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor

İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Ramazan mesajını paylaşan Akşener, "Ramazan pidesinin tanesi 7,5 lira oldu, sade pide 6 lira. 4 kişilik bir aile 3 sade pide yese maliyeti 540 lira. Diyanet İşleri sadakayı 40 lira olarak belirledi. 4 kişilik bir aile için 4800 lira eder. Bu da Diyanet'in belirlediği açlık sınırıdır. Açlık sınırı asgari ücretin 550 lira üzerinde.Daha bunun içinde elektrik, su, kira, yiyecek, ulaşım ve okul masrafları yok. Böyle vicdansızlık olur mu, böyle devlet yönetilir mi" dedi.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Akşener, "Enflasyon TÜİK'e göre bile yüzde 61,1 olarak açıklandı. Bu rakam son 20 yılın en yüksek enflasyon oranı. Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. İşin kötüsü gün geçtikçe her şey daha kötüye gidiyor. Market fiyatları, pazar fiyatları durdurulamıyor. Tezgahlar yanmaya devam ediyor. Üretimimiz yok olmaya devam ediyor. Nebati Bakan'ın neşesi asla bozulmuyor" ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz haftayı yine zamlarla geçirdik" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarının beceriksizliğine yine şahit olduk. Doğalgaza konutlarda yüzde 35, elektrikte yüzde 44,3 ve sanayide yüzde 50 zam yapıldı. Doğalgaz fiyatları evde yüzde 101 artmış oldu. İktidar kendi yarattığı bu kriz ortamını izlerken, artan doğalgaz fiyatlarını farklı tüketicilere farklı oranda yansıtsa da bu artışlar vatandaşın cebine doğrudan etki ediyor."

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