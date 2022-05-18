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İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor

İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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