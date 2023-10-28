İYİ Parti lideri Akşener'den Gazze mesajı: Soykırıma son verin İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Katil Netenyahu'nun yaptığı zulmü bütün kalbimizle, gücümüzle lanetliyor ve kınıyoruz. Katil Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu tekrar ediyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Katil Netanyahu'nun yanında duranlar derhal bu haksızlığa, soykırıma, zalimliğe, mezalime son verin" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluşunun 6'ncı yıldönümü töreninde konuştu.

Gazze'de yaşananlara tepki gösteren Akşener, "Katil Netanyahu'nun yanında duranlar derhal bu haksızlığa, soykırıma, zalimliğe, mezalime son verin. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum; miting yapmak güzeldir, keşke bir hafta önce bir hafta önce yapsaydınız. İç politika malzemesi haline getirmek günahtır ayıptır. Türkiye'nin sağduyulu biçimde Gazze mezalimine son vermesini sağlamaktır" dedi.

Meral Akşener, "Bu ülkede bizi ABD'nin, İsrail'in yanında konumlandırmaya çalışan ahmaklar. Bu ülkede sizin yönetiminizde Uygurları söylediğim için, onların sesi olduğum için bu ülkede Çin Büyükelçisi tarafından tehdit edilen tek kişi benim" diye konuştu.

"BİRİLERİ GİBİ KOLTUK DÖŞEMESİ ESKİTMEDİK"

Partisinin kuruluşunun 6'ncı yıldönümünü kutlayan Akşener, "Dağılmamızı, parçalanmamızı isteyenlere inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız. Sinmemizi, vazgeçememizi bekleyenlere inat, bugün buradayız, 6 yaşındayız. 6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip yatmadık. Memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik. Kalkılınca oturulabilir diye asla kalkmadılar. Birileri gibi sırça köşklere kapanmadık. Birileri gibi milletimize üstten bakmadık" diye konuştu.