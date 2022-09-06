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İYİ Parti lideri Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık" açıklaması hakkında, "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" dedi

İYİ Parti lideri Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması
Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözlerini değerlendirdi. Akşener “Bizim olduğumuz masada HDP olmaz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda il il seçim hazırlıkları ve stratejileri değerlendirildi, bundan sonra atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

İYİ PARTİ İL BAŞKANLARI: HDP KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Toplantıda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözleri de gündeme geldi. Söz alan birçok il başkanı o sözleri eleştirdi, HDP’nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

AKŞENER: HDP’NİN OLDUĞU MASADA OLMAYIZ

İl başkanlarının konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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