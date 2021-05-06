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İYİ Parti lideri Akşener'den ittifak açıklaması! 'İş birliği olacak gibi..'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın durumuyla ilgili olarak, "DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener'den ittifak açıklaması! 'İş birliği olacak gibi..'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de gazeteci Çiğdem Akdemir'in sorularını yanıtladı. Bir sonraki seçim için ihtimalleri değerlendiren Akşener, DEVA ve Gelecek partileriyle iş birliği yapılabileceğini söyledi.

İYİ Parti'nin büyüdüğünü, CHP'nin düşmediğini belirten Akşener, "Buna karşılık DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı adayının seçilmesi mümkün görünmüyor" ifadesini kullandı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini bilmediğini ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"31 Mart'a giderken sadece CHP ve İyi Parti'nin işbirliği oldu. 24 Haziran'da da, 31 Mart'ta da işbirliğiydi bizimki. O işbirliğinde biz kendimizi koruyarak, şu rengin tarifinde bile farklı farklı davrandık. Bu sağlıklı olan. Şuna çözümümüz bizim başka, İYİ Parti'nin, CHP'nin, diğer siyasi partilerin çözümleri başka. Böyle olunca, kırmadan, incitmeden rakibiz de aynı zamanda. İttifaklar zorunluluk. Millet İttifak'ının cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek bilmiyorum. Biz erken seçime hazırız."

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