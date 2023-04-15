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İYİ Parti lideri Akşener: Helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, iftar programında yaptığı konuşmada, "Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum" dedi

İYİ Parti lideri Akşener: Helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum
DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt'ta partisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Partililere seslenen Akşener, başbakan olmak istediğini vurgulayarak, "Asla abidik gubidikle, pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum. Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisi tarafından Esenyurt'ta düzenlenen iftar programına katıldı. İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili adaylarının da katıldığı programda konuşan Akşener, siyasi partilerin hizmet üzerinden, proje üzerinden rekabet etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Siyasi partilerin bir birleriyle hizmet üzerinden, bir birleriyle proje üzerinden rekabet ettikleri ve seçmene 'Ben daha iyi işler yapacağım' dedikleri, birbirlerine küfür etmedikleri, birbirlerine iftira etmedikleri, birbirlerine gıybet etmedikleri bir atmosferdir seçim zamanı. Tam 3 yıldır dükkan dükkan geziyorum ben. O dükkanların hiç birinde bugüne kadar kendi partimi övmedim. Herhangi bir partiyi yermedim. Niye? Çünkü zamanı değildi" diye konuştu.

"OYLARINIZA TALİBİM"

Başbakan olmak istediğini belirten Akşener, "Seçme gidiyoruz ve bu seçimde biz sizlerin oyuna talibiz. İki türlü talibiz. İYİ Parti olarak talibiz. Beni başbakan etmek istiyorsanız, bende oylarınıza talibim. Asla abidik gubidikle, pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum. Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için de oylarınıza talibim. Pek çok iftiraya uğradık. Pek çok iftiraya uğramaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"SEYİTHAN KARDEŞİM 125 ŞEHİT YAKINI GENCE BURS VERİYOR"

Son günlerde İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı Seyithan İssiz'in, Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verdiği yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Akşener, "Seyithan kardeşim bir şey söylemedi. Ama ben söyleyeyim. Seyithan kardeşimin burs verdiği şehit yakını genç sayısı şu anda 125 kişi. Sadece şehit çocuğu, şehit kardeşi olan gençlerimiz. O arada bir şey çıktı. Kendisi mahkemeye verdi. Denildi ki, Fırat Çakıroğlu'nun katiline de burs vermiş. Külliyen yalan ve bu yalan için, yalanı yayanları mahkemeye verdi. Ama kardeşim, bu kadar fitnenin, bu kadar fesatın kime faydası var. Günahtır günah" şeklinde konuştu.

"ERMENİ OLSAM NE OLUR"

İnsanların nerede doğduğunu ya da kimin çocuğu olduğunu seçemediğine dikkat çeken Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bakın ben size bir şey söyleyeyim, benim anamın ailesi Avşar, Karaman'dan Osmanlı döneminde Yunanistan'a, müslümanlaştırmak üzere gönderilmiş. Sürgün değil. Babamın ailesi Savcılı Türkmen'i, onlarda Diyarbakır'dan gitmişler. Şimdi Diyarbakır'dan birisi çıktı dedi ki, 'Bu kadın Ermeni'dir' Arkadaş Ermeni olsam ne olur? Değilim. İnsanlar, nerede doğduğunu, kimin çocuğu olduğunu seçebilir mi? Bir tek şeyi seçersiniz. İyi insan olmayı seçersiniz. Kul hakkına riayet etmeyi seçersiniz. Haramdan sakınmayı seçersiniz. Kadının namusuna iftira atmaktan çekinmeyi seçersiniz. Namusla, şerefle oynamamayı seçersiniz. Harama el uzatmamayı seçersiniz. Bu sizin seçiminizdir. Bu nüfus cüzdanının sahibi olan ağadır, paşadır, beydir. Hepsidir. Hepimizin bu nüfus cüzdanı eşittir. Her birimizin bir hissesi vardır. Kırmızı çizgimiz nedir? Vatanımızın birliği, bütünlüğü, beraberliği ve al bayrağımızdır. Türk milliyetçileri açısında çok enteresan günler yaşıyoruz. Rahmetli Alparslan Türkeş'in ağzından çıkan bir cümleyi paylaşayım sizlerle. 'Türk-Kürt kardeştir. Karşı çıkan kalleştir' e şimdi nasıl bir gündeyiz biz."

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