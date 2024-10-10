İYİ Parti Lideri Dervişoğlu’ndan küskünlere "davet" mektubu

İYİ Parti 7. kuruluş yıl dönümünü 27 Ekim’de başkent Ankara’da Atatürk Spor Salonu'nda kutlayacak. Gövde gösterisine dönüşeceği belirtilen kutlamanın hazırlıları ise tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tüm üyelere mektup yollayacak. Mektup ayrıca, İYİ Parti’den istifa edip ayrılan ancak başka bir partiye geçmeyen ve kötü bir şekilde ayrılmayan milletvekili, belediye başkanı ve kuruculara da gidecek. Duygusal bir dille yazılacağı belirtilen mektupta, ayrılanlara yeniden İYİ Parti’ye çağrısı yapılacak.

AKŞENER'E DE MEKTUP GÖNDERİLECEK

İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'e de Dervişoğlu imzalı mektup gönderilecek.

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DERVİŞOĞLU İÇİN BESTELENEN İKİ ŞARKI

Partinin kuruluş yıl döneminde Müsavat Dervişoğlu'na özel bestelenen şarkı da ilk kez dinletilecek. Partiyi doğru anlatan merkez siyaseti vurgulayan kısa bir video gösterimi de olacak.

İYİ PARTİ'YE KATILIM

Kuruluş yıldönümünde İYİ Parti’ye bazı katılımların da olabileceği belirtiliyor. Bu noktada eski ve aktif birçok isimle temaslar devam ediyor. Milletvekili ve belediye başkanı düzeyinde katılım olması bekleniyor.

ATATÜRK SPOR SALONU DETAYI

Kutlamaların yapılacağı Atatürk Spor Salonu'nda Dervişoğlu’nu anlatan afiş ve posterler olacak. Dervişoğlu’nun gençlik yıllarında Atatürk Spor Salonunda birçok organizasyonu gerçekleştirdiği için salonun manevi bir önemi olduğu bu nedenle tercih edildiği belirtiliyor.