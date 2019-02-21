İYİ Parti Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı aday göstermek için çözüm arıyor

İYİ Parti, 'dahili operasyon' olarak nitelendirdiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun zamanında seçim kuruluna iletilmemesi nedeniyle yaşanan krizin çözümü için harekete geçti.

Kocamaz'ın aday olamaması da siyasi partiler arasında 'komplo, operasyon' polemiğine yol açtı.

İYİ Parti ve CHP, Kocamaz'ın aday olamamasından MHP'yi sorumlu tutarken, MHP ise bu durumun Millet İttifakı ortakları arasındaki 'danışıklı oyun, örtülü aday çekme operasyonu' olduğunu savunuyor. Her üç parti de Kocamaz'ın aday olamamasının 'Hangi partiye yarayacağı?' sorusuna verilecek yanıtın, olayın sorumlusunu ortaya çıkaracağını dile getiriyor.

İYİ Parti: Kocamaz aday olacak

Burhanettin Kocamaz'ın aday olamaması nedeniyle sıkıntıya giren İYİ Parti'de, olayın perde arkasında MHP olduğu görüşü hakim.

Parti kaynakları, kamuoyu anketlerinde Kocamaz'ın, diğer partilerin adaylarına göre açık ara önde oldusında Mğunu ve bunu engellemek için de il yönetimine operasyon çekilerek, adaylığının engellendiği savunuyor.

Bu konuda MHP'nin Mersin adayı Hamit Tuna'nın, "Göreceksiniz Kocamaz İyi Parti'den aday olamayacak" sözleri kanıt olarak gösteriliyor. Kocamaz da aday olamaması üzerine yaptığı ilk açıklamada Tuna'nın bu sözlerine dikkat çekmişti.

BBC Türkçe'ye konuşan bir İYİ Parti yöneticisi, "Ne yaparlarsa yapsınlar, göreceksiniz Kocamaz, belediye başkan adayı olacak" görüşünü dile getirdi.

Başka partiden adaylık mümkün mü?

İYİ Parti'de yapılan kapsamlı toplantılarda durum değerlendirmesi yapıldı. İl Seçim Kurulu'na itiraz edilmesi kararlaştırıldı ve bu başvuru yapıldı.

Parti "geçerli mazeret nedeniyle gecikme yaşandığı" gerekçesiyle seçim kuruluna başvuruda bulundu.

Bir parti yetkilisi "trafik kazası" gibi zorunlu nedenlerle başvuru yapılması halinde ilçe seçim kurulunun mazereti kabul edebileceğini ifade etti.

Bu konuda 1974 yılında, geç başvuru yapan bir adayın gösterdiği mazeretin yerinde bulunarak, adaylığa vize vermesi gösteriliyor. İl seçim kuruluna yapılan itiraz başvurusuyla ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği belirtiliyor.

Ancak parti yönetimi, seçim kurulunun 'mazeret başvurusu'nu reddetme olasılığına karşı da, Kocamaz'ın başka bir partiden aday gösterilmesi seçeneği üzerinde duruluyor.

Bu plana göre Kocamaz, İYİ Parti'den istifa edecek ve kesin aday listelerinin ilan edileceği 3 Mart tarihine kadar başka bir partiden aday gösterilecek.

İYİ Parti yönetiminin bu konuda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile temas yürüttüğü belirtiliyor. Saadet Partisi Mersin'de belediye başkan adayı göstermişti. Saadet Partisi'nin adayını çekmemesi halinde Demokrat Parti veya DSP seçeneğinin de gündeme gelmesi ihtimal dahilinde gösteriliyor.

MHP: Kocamaz artık dikiş tutmaz

İYİ Parti'nin, Kocamaz'ın adaylığının engellenmesinden sorumlu tuttuğu MHP'de Kocamaz'ın aday olmamasının CHP'ye yarayacağı düşünülüyor.

Kocamaz'ın aday olamamasının, CHP-İYİ parti arasında 'danışıklı oyun' olduğunu savunan MHP'liler, Kocamaz'ın İYİ Parti adayı olarak seçim kazanamayacağının görüldüğünü, CHP adayının oylarını bölmemesi için adaylığının, 'geciktirme' formülüyle bir anlamda çekildiğini savunuyor.

Kocamaz'ın deneyimli bir siyasetçi olduğuna dikkat çeken MHP'li bir kaynak, "Gidip kendisi de başvurabilirdi. İl başkanı son başvuru saatini yanlış bildiği için listenin geciktirildiğini söylüyor. Kocamaz gibi bir siyasetçi, neden başvurusunu son dakikaya bırakıyor" yorumunu yaptı.

Sözkonusu kaynak, Kocamaz'ın bundan sonra farklı bir partiden aday gösterilse de, adaylık başvurusunu geciktirmesinin olumsuz bir algı yaratacağını belirterek, "Artık bu saatten sonra dikiş tutmaz" ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, İYİ Parti'nin partisine yönelik suçlamalarını reddererek, bu durumun "örtülü aday çekme operasyonu" olduğunu, İYİ Parti'nin Mersin'de CHP adayını destekleyeceğini savundu.

CHP: İl Başkanı yargılanmalı

CHP ise MHP'den gelen "örtülü aday çekme operasynou" iddialarına karşı çıkıyor. CHP kulislerinde Kocamaz'ın aday olmamasının CHP'ye değil, MHP'ye yarayacağı yorumu yapılıyor. Kocamaz'ın, MHP'den ayrılsa da hala ağırlıklı olarak ülkücü-sağ seçmenden oy aldığına işaret ediliyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, olayın arkasında "tezgâh" olduğunu belirterek, "O il başkanı yargılanmalı" görüşünü dile getirdi.

Yerel seçim hakkında merak edilenler

Siyasi partilerin aday listeleri nasıl şekillendi?