Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İYİ Parti "parlamenter sistem" çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak

İYİ Parti, "parlamenter sistem" çalışmasını kamuoyunun görüş ve önerisine açacak.

İYİ Parti
AA

İYİ Parti, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığının koordinatörlüğünde "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasıyla ilgili kitapçık hazırladı.

"Türkiye, milletin evinde, Türk milleti ile birlikte yönetilir" sloganının yer aldığı kitapçık, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek, sanayi ve ticaret odaları ve siyasi partilerle paylaşılarak görüş ve önerileri istenecek.

-"Millet tartışsın istiyoruz"

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, AA muhabirine, çalışmanın içeriğine ilişkin bilgi vererek, "Türkiye'nin yeni sistemi için söz söylemek isteyen herkesten katkı bekliyoruz. Eleştirileri varsa eleştiri ve yeni fikirlerini bekliyoruz." dedi.

Özellikle anayasa şeklinde bir çalışma yapmak istemediklerini belirten Erdem, şunları söyledi:

"Bu, yaşayan bir metin. Yeni ihtiyaçlara göre ilavelerin yapılacağı, bütün kurumların, odaların, üniversitelerin, diğer siyasi partilerin görüşleri çerçevesinde genişleyecek, değişecek bir metin. Tartışılsın istiyoruz. Millet tartışsın istiyoruz. En önemlisi milletin görüşü. Biz milletimize bunu sunuyoruz, milletimize bu bir söz. 'İktidara geldiğimizde yeni anayasayı yaparken bu çerçevede, bu ilkelerde yapacağız' diyoruz. Çalışmamızı üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, meslek, ticaret ve sanayi odalarının görüşüne açacağız, görüş ve önerilerini isteyeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon, e-Devlet seyahat izin belgesi alma sistemi
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
Son dakika: AK Partili Çelik: Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir
GÜNDEMÇelik: Darbe, kendi milletine silah doğrultma ...
MEB açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
KATİL KİRACI! Son dakika: Maktulün kanı iç çamaşırına bulaştı! Tam 9 yıl sonra! Muhteşem polisiye! VİDEO
GÜNDEMMaktulün kanı iç çamaşırına bulaştı! Tam 9 yıl sonra! ...
AÖF final sınav tarihleri açıklandı! 2021 AÖF Bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?
GÜNDEMAÖF bahar dönemi final sınav tarihleri
İstanbul'da su kesintisi son dakika 27 Mayıs 2021! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEMİstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
Son dakika! Bakan Selçuk: 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlandı - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk'tan aşı açıklaması!
İl il risk haritası 27 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
"TÖVBELER OLSUN!" Son dakika: 70'lik amcayı dolandırdı, ifadesi şok etti
GÜNDEM70 yaşında adamı dolandırdı! Şoke eden açıklama!
Son dakika: FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusu yakalandı
GÜNDEMFETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusu yakalandı