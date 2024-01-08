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        Haberler Gündem İyi Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nilay Tüfekci kimdir? Nilay Tüfekci nereli kaç yaşında?

        İyi Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nilay Tüfekci kimdir?

        İyi Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nilay Tüfekci olarak açıklandı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları paylaşıldı. Peki, İyi Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nilay Tüfekci kimdir? İşte Nilay Tüfekci hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 21:56 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:56
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        Nilay Tüfekci hayatı ve siyasi kariyeri
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        İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener Başkanlığında bir araya geldi. Toplantı saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında yapıldı. Toplantı sonrasında 5 büyükşehirin belediye başkan adaylarını açıklandı. Buna göre; İyi Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nilay Tüfekci oldu. İşte detaylar...

        NİLAY TÜFEKCİ KİMDİR?

        6 Mart 1986 tarihinde İzmir’de doğan İmren Nilay Tüfekci, 1999’da Atatürk İlköğretim Okulu’ndan, 2004 yılında ise Bornova Anadolu Lisesi İngilizce bölümünden mezun oldu.

        Çağ Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü kazanan İmren Nilay Tüfekci 2010 yılında buradan mezun oldu. Lisans eğitimi sonrasında Mersin Valiliği kapsamında dış ticaret eğitim ve stajlarını da tamamlayan İmren Nilay Tüfekçi çeşitli bankalarda görev aldı.

        2014 yılında Av. Ali Alper Tüfekçi ile evlendi. Hanzade Ada isimli bir kız çocuk annesi olan İmren Nilay Tüfekci 2015 yılı itibari ile bankacılığı bırakarak ticarete yöneldi.

        2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler” bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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