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Haberler Gündem İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan deprem bölgesinde acil tedbir önerileri
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan deprem bölgesinde alınacak acil tedbirleri sıraladı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, deprem bölgesinde acilen uygulamaya konulması gereken önerilerle ilgili yetkililere çağrıda bulundu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan deprem bölgesinde acil tedbir önerileri
HABERTURK.COM

Deprem bölgesinde acil uygulamaya konulması gereken tedbirleri sıralayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, şu değerlendirmede bulundu:

Depremde yıkılan ve ağır hasar gören binalara ilişkin olarak bazı yerlerde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığı bilgisi mevcuttur.

Bu sebeple mağdur olan vatandaşlarımızın haklarını arayabilmeleri için alınması gereken acil önlemler konusunda yetkilileri uyarıyoruz.

1- Bina yapı sorumluları hakkında hukuki ve cezai davaların açılabilmesi için enkazlar kaldırılmadan önce binaların adres ve tapu künyeleri belirtilerek karot vb. inşa numuneleri alınmalıdır.

2- Bina proje, yapım ve denetim sorumluları hakkında cezai soruşturmaların akamete uğramaması için sorumlulara yurt dışı çıkış yasağı getirilmelidir.

3- Deprem mağdurlarının hukuki başvurularında alınacak başvuru harç ve yargılama giderlerinden muaf tutulması için Adli Yardım Sistemi devreye sokulmalıdır.

4- Deprem bölgesinde hırsızlık, yağma vb. olaylarla ilgili gerekli güvenlik ve adli tedbirler en kati şekilde uygulamaya konulmalıdır.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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