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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İYİ Parti nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep Milletimize inandık. İYİ Parti Milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" değerlendirmesinde bulundu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İYİ Parti nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videolu mesajın ardından sosyal medya Twitter üzerinden bir açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şu değerlendirmede bulundu:

Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep Milletimize inandık. İYİ Parti Milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır.

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