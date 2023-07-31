İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Tüm Emekliler Derneğini ziyaret etti İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun "Yerel seçimlerde de partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım." açıklamasına ilişkin, "Bu görüş milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür, partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Tüm Emekliler Derneği Genel Merkezi'ni ziyaretinde, emekli aylıkları ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emekli aylıklarında alt sınırın 7 bin 500 lira olduğunu anımsatan Zorlu, emeklilerin yaklaşık yarısının aylığının bu alt sınır düzeyinde olduğunu söyledi.

Aylık bağlama oranlarında yapılan değişiklikler nedeniyle birçok emeklinin düşük aylık aldığını vurgulayan Zorlu, şöyle konuştu:

"Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 11 bin 658 lira, yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu. Nasıl geçinebilirsiniz 7 bin 500 lirayla? Tabii tuzu kurular için bir önem arz etmiyor. Geçiş garantili yol ve köprülere, kur korumalı mevduata her türlü gelir var ama emekliye ve emekçiye gelince böyle bir paylaşım yok."

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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun "Yaklaşan yerel seçimlerde de partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü." ifadeleriyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Zorlu, şunları söyledi:

"Bu görüş tamamıyla milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür, partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir. Zira bizim iki temel özelliğimiz var. Böylesine stratejik ve bir seçim sürecini etkileyebilecek nihai bir konuda yetkili kurullarımızın görüşlerini alarak kararlarımızı şekillendiririz. Bu şekillendikten sonra da kurumsal görüşümüzün açıklandığı merciler bellidir, dolayısıyla bu görüşler sadece kendisine aittir. Bizi temsil etmiyor."

"YEREL SEÇİMLERE KENDİ ADAYLARIMIZLA GİREBİLMENİN ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ"

Zorlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki duruşunun herkes tarafından çok merak edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çünkü bugün ülkemizin yaşadığı bu kıskaç siyasetinde, bu sıkışmışlık içerisinde Türkiye'yi merkezine alarak büyüyebilecek yegane parti İYİ Parti'dir. Sekiz ay sonra yapılacak yerel seçimlere kendi adaylarımızla kenetlenerek girebilmenin, milletimizin karşısına çıkabilmenin arayışı ve bunların sorumluluğu içerisindeyiz."

Seçim işbirliğinin taktiksel bir mesele olduğunu ve bugünden bununla ilgili bir şeyin söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Zorlu, "Bugünden hiç kimse İYİ Parti'ye asimetrik bir dayatma, bu konuda bir baskı yapmaya kalkmasın. Böyle bir şeye asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle buluşarak bu seçimlerin parlayan yıldızı olacağız." dedi.