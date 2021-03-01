İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Çin'in, Sincan Uygur bölgesindeki mezalimi konusunda TBMM'nin ortak bir karar almasını ve sahip olduğu iradeyle bu kararı uluslararası topluma ilan etmesini talep ediyoruz. Bu konuda TBMM Başkanımızdan randevu aldık. Kendilerine bu talebi ileteceğiz." dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi
AA

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman gruplara yönelik politikalarını eleştiren Tatlıoğlu, Çin zulmünün giderek derinleştiğini ve konunun uluslararası bir boyuta geldiğini vurguladı.

Çin'in planlı ve sistemli mezalimi karşısında uluslararası toplumun harekete geçtiğine dikkati çeken Tatlıoğlu, aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 39 ülkenin ortak bir açıklama yaparak Çin tarafından toplama kamplarında zorla tutulan Uygur Türklerinin derhal serbest bırakılması çağırısı yaptığını söyledi.

ABD'nin ayrıca bu baskı politikalarından dolayı Çin'e karşı yaptırım öngören kararlar aldığını dile getiren Tatlıoğlu, "Finlandiya Başbakanı Sanna Marin 'ticaret ve ekonomi Uygur Türklerine yapılan bu zulümleri görmezden gelmek için haklı gerekçe olamaz' diye açıklama yaptı. Son olarak Kanada Federal Parlamentosu ile Hollanda Parlamentosu bu uygulamaları 'soykırım' olarak tanımlayan yasaları onaylamışlardır." diye konuştu.

Uluslararası sözleşmelere göre "soykırım" tanımlamasına giren uygulamaların açık olduğuna işaret eden Tatlıoğlu, herhangi bir dini, etnik veya başka bir gruba mensup insanların sırf o gruba mensup oldukları için öldürülmesi, grup üyelerinin ciddi bedensel ve zihinsel zararlara uğraması ve doğumların önlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanması gibi durumlarda soykırım fiilinin işlenmiş sayıldığını kaydetti.

Çin'de yaşanan olayların bu uygulamaların hepsini kapsadığın dile getiren Tatlıoğlu, Uygur bölgesinde yaşayan Türk ailelerin farklı toplama kamplarında insanlık dışı muameleye tabi tutulduklarını belirtti.

İYİ Parti olarak bu konuya sessiz kalamayacaklarını belirten Tatlıoğlu, "Bu nedenle İYİ Parti olarak, Çin'in Sincan Uygur bölgesindeki mezalimi konusunda TBMM'nin ortak bir karar almasını ve sahip olduğu iradeyle bu kararı uluslararası topluma ilan etmesini talep ediyoruz. Bu konuda TBMM Başkanımızdan randevu aldık. Kendilerine bu talebi ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın her bölgesindeki mezalime tepki gösterdiğini ancak Çin'in Uygur Türklerine karşı mezalimine sırtı dönmesinin mümkün olamayacağını dile getiren Tatlıoğlu, "İYİ Parti olarak ülkeyi geziyoruz. Gittiğimiz her yerde insanlarımız, 'TBMM niçin Çin'in bu mezalimine sessiz kalıyor?' sorusunu soruyor. Bu konuda ortak bir karar TBMM'nin milletimize karşı olan sorumluluğunun gereğidir. Bu konudaki talebimizi çarşamba günü TBMM Başkanına ileteceğiz." dedi.

- HDP'li milletvekillerin fezlekeleri

Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin, HDP'li milletvekillerinin fezlekelerine yönelik nasıl bir tutum sergileyeceği yönündeki soruya şu karşılığı verdi:

"Bu konuda arkadaşlarımızın birbirinden farklı açıklamalarını görmedim. Farklı yorumlamalar olabilir ama bütün arkadaşlarımızın ifadeleri aynı çizgidedir. Bizim terör, PKK, HDP, parlamento ve demokrasi konularındaki çizgimiz çok net ve açıktır. Ayrıca henüz TBMM Genel Kurulu'na gelmiş bir fezleke yoktur. Bu fezlekelerle ilgili karar konusunda bir belirsizlik olduğu kanaatindeyiz. Fezlekeler gelir, bizim de karar alma mekanizmalarımız var. Genel olarak, Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında grup olarak toplanır, arkadaşlarımız düşüncelerini ifade eder ve sonra ortak bir karar alırız. Şimdiye kadar bütün kararlarımız hep böyle oldu ve isabetli kararlar aldık. İYİ Parti, milletimizin iradesine ters düşecek bir kararın yanında olmamıştır. Milletimizin iradesini temsil eden bir partiyiz. Milli iradenin devlete hakim olması için mücadele eden bir partiyiz.

Ayrıca biz, milletin iradesiyle iktidarın isteği arasında ciddi bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Sarayla milletin arasında ciddi bir mesafe var. Biz ise devletle milletle arasında bir ayrışma olmasın diye uğraşıyoruz."

Türkiye'de siyasi iklimin değişmesi gerektiğine inandıklarını kaydeden Tatlıoğlu, Türkiye'nin hukuki, ekonomik ve sosyal savrulmayı durdurması gerektiğini, bunun da ancak "küflenmiş ilişkilere dayalı" bu siyasi atmosferin değişmesiyle mümkün olacağını savundu.

İsmail Tatlıoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirileri sonrası özür dilemesi ile yüz yüze eğitime başlama tarihinin ertelenmesine yönelik bir soruya da "Çocuklar olsaydı daha tutarlı davranırlardı. 'Pazartesi yüz yüze eğitim' iki saat sonra 'yok salıya kaldı' bu olmaz. Siyaset ve devlet adamlığı ciddi bir iştir." karşılığını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Zift tankeri devrilince D-100 ulaşıma kapandı - Haberler
GÜNDEMZift tankeri devrilince D-100 ulaşıma kapandı
Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün yasakları kalkacak mı? Tarih belli oldu mu?
GÜNDEMDüğün salonları ne zaman açılacak?
Gizli taziye çadırları vakaları arttırdı! - Haberler
GÜNDEMGizli taziye çadırları vakaları arttırdı!
DEHŞETİ YAŞATTI! Son dakika: Eve giren hırsız yüzünden vurdu!
GÜNDEMHırsız dehşeti! Yüzünden vurdu
YAYILIYOR! Son dakika: Mutant virüsü 10 kişiye bulaştı! 5 mahalle karantinada! - Haberler
GÜNDEMO kentte korkutan gelişme! Mutant virüsü 10 kişiye ...
TÜBİTAK personel alımı gerçekleştirecek! İşte TÜBİTAK personel alımı ekranı
GÜNDEMTÜBİTAK personel alımı yapacak!
Son dakika haberi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
GÜNDEMMüjdat Gezen ve Metin Akpınar beraat etti
Yüksek riskli iller hangileri nedir? 15-21 Şubat İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı
GÜNDEMYüksek riskli iller hangileri nedir?
Faciadan döndüren çalışma! - Haberler
GÜNDEMFaciadan döndüren çalışma!
11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
GÜNDEM11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü