İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, SGK ve Bağ-Kur primlerinin ertelenmesini istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, SGK ve Bağ-Kur primlerinin ertelenmesini istedi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, SGK ve Bağ-Kur prim ödemelerinin yıl sonuna kadar ertelenmesini talep etti.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, SGK ve Bağ-Kur primlerinin ertelenmesini istedi
AA

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankasının para ve faiz politikası konusunda yavaş yavaş da olsa rolünü hatırlamaya çalıştığını ancak gelinen noktada Türkiye'nin yüzde 17 politika faizi ile dünya şampiyonu olduğunu ifade etti. Tatlıoğlu, "Türkiye, partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden itibaren faiz konusunda en yakın rakiplerinden açık ara önde ve lider bir ülkedir, enflasyonda da öyledir. Maalesef hem kazancı azalan hem de bu kazancını faizde eriten bir ülke durumundayız. Yıl hesaplamaları açısından Türkiye’nin toplam geliri yaklaşık 150 milyar daha azalmıştır." dedi.

Merkez Bankasının, enflasyonla mücadelede daha da sıkılaşmaya gitmekten bahsettiğini dile getiren Tatlıoğlu, "Yani talebi düşürmekle ilgilenmektedir. Üretimi artırmakla ilgilenmesi gerektiğini de özellikle vurgulamamız gerekiyor." dedi.

Türkiye’de tarım sektöründe yeni bir sayfa açmak gerektiğini belirten Tatlıoğlu, çiftçilerin kazanç merkezli bir tarım politikasına kavuşması gerektiğini söyledi. "Her gün kan kaybeden ve borçluluğu AK Parti döneminde 60 kat artan tarım kesiminin yeniden yapılandırılması gerektiğini" dile getiren Tatlıoğlu, tarım ile ilgili sundukları modelin temel ayaklarının bunlar olduğunu aktardı.

Dünyada koronavirüse karşı 87 ülkede aşılama başladığını anlatan Tatlıoğlu, şunları söyledi:

"100 kişiye düşen doz bakımından Türkiye’de 7,40’tır oran. Bu oran İsrail’de 78, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 49, İngiltere’de 25, Sırbistan’da 14, Şili’de 12, Malta’da 11, Danimarka’da da 7,7’dir. Yani birçok ülkenin doz oranı Türkiye’nin üzerindedir. Bununla birlikte Türkiye'nin de belli bir seviyede olduğunu belirtmek gerekir ama yüksek mevkilerden söylendiği gibi bu konuda da dünya lideri olduğumuza yönelik sözü de düzeltmek istedik. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu veriler yayınlanmaktadır. Pandemi konusunda ülkenin en büyük sıkıntısı doğru bilgilendirmeydi. Doğru bilgilendirilmemenin faturasını ağır ödedik."

Pandemi konusunda Türkiye, KOBİ'lere ve esnafa kendine benzer ülkeler gibi doğrudan destek sağlayamadığını savunan Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu aya kadar ertelenen SGK, Bağ-Kur prim ödemelerinin tekrar yıl sonuna kadar ertelenmesini talep etmekteyiz ve doğru bulmaktayız. Burada bir mağduriyet yaratılmamalı, acilen düzenlemeye gidilmelidir. Dünyada pandemi sürecinde tünelin ucundaki ışık görülmüştür ve tekrar toparlanma aşamasına girilmiştir. Türkiye'de yorgun, az kalmış enerjisini içerideki tartışmalarla harcayan bir yönetim var. Bu yönetimin Türkiye’yi daha ileriye taşıyabileceğini zannetmiyoruz. Dünyada bizim lehimize olan çok şey vardır. Esasen enerjisini buraya harcayan bir Türkiye’nin toparlanması için önünde çok ciddi bir alan, ciddi bir avantaj söz konusudur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EN RİSKLİ İLLER! Son dakika: Vaka sayısı artan 5 ilde yükseliş durmuyor
GÜNDEMVaka sayısının arttığı 5 ilden birinde tedbir ...
YETER! Son dakika: Balkondan düşünce her şey ortaya çıktı! - Haberler
GÜNDEMBalkondan düşünce her şey ortaya çıktı!
Tüfekle oyun korkunç bitti! Son dakika: 7 yaşındaki Fatih hayattan koptu
GÜNDEMTüfekle oyun korkunç bitti!
Son dakika haberi: Salda'da araştırma yapan Balcı'dan kritik açıklama! - Haberler
GÜNDEMSalda'da araştırma yapan Balcı'dan kritik açıklama!
Akar: Terör örgütünün sözde yönetimi ciddi panik halinde - Haberler
GÜNDEMAkar: Terör örgütünün sözde yönetimi ciddi panik ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Ailemize yönelik çok büyük ...
ARKADAŞ MI... Son dakika: Sokak ortasında işlenen cinayetin sır perdesi aralandı!
GÜNDEMMeral'i şikayet ettiği için öldürmüş! Katil mesai ...
Kandil ne zaman? 2021 Miraç, Berat ve Mevlit kandili tarihleri ve 2021 Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEM2021 Diyanet Kandil günleri takvimi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den "Gara" ve "yeni anayasa" mesajı - Haber
GÜNDEMAdalet Bakanı'ndan Gara ve yeni anayasa mesajı
SON DAKİKA! Doktor Mustafa Yalçın'ın ölümüyle ilgili soruşturma - HABERLER
GÜNDEMYaşamına son veren doktorla ilgili çok yönlü ...