İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, SGK ve Bağ-Kur primlerinin ertelenmesini istedi

AA

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankasının para ve faiz politikası konusunda yavaş yavaş da olsa rolünü hatırlamaya çalıştığını ancak gelinen noktada Türkiye'nin yüzde 17 politika faizi ile dünya şampiyonu olduğunu ifade etti. Tatlıoğlu, "Türkiye, partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden itibaren faiz konusunda en yakın rakiplerinden açık ara önde ve lider bir ülkedir, enflasyonda da öyledir. Maalesef hem kazancı azalan hem de bu kazancını faizde eriten bir ülke durumundayız. Yıl hesaplamaları açısından Türkiye’nin toplam geliri yaklaşık 150 milyar daha azalmıştır." dedi.

Merkez Bankasının, enflasyonla mücadelede daha da sıkılaşmaya gitmekten bahsettiğini dile getiren Tatlıoğlu, "Yani talebi düşürmekle ilgilenmektedir. Üretimi artırmakla ilgilenmesi gerektiğini de özellikle vurgulamamız gerekiyor." dedi.

Türkiye’de tarım sektöründe yeni bir sayfa açmak gerektiğini belirten Tatlıoğlu, çiftçilerin kazanç merkezli bir tarım politikasına kavuşması gerektiğini söyledi. "Her gün kan kaybeden ve borçluluğu AK Parti döneminde 60 kat artan tarım kesiminin yeniden yapılandırılması gerektiğini" dile getiren Tatlıoğlu, tarım ile ilgili sundukları modelin temel ayaklarının bunlar olduğunu aktardı.

Dünyada koronavirüse karşı 87 ülkede aşılama başladığını anlatan Tatlıoğlu, şunları söyledi:

"100 kişiye düşen doz bakımından Türkiye’de 7,40’tır oran. Bu oran İsrail’de 78, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 49, İngiltere’de 25, Sırbistan’da 14, Şili’de 12, Malta’da 11, Danimarka’da da 7,7’dir. Yani birçok ülkenin doz oranı Türkiye’nin üzerindedir. Bununla birlikte Türkiye'nin de belli bir seviyede olduğunu belirtmek gerekir ama yüksek mevkilerden söylendiği gibi bu konuda da dünya lideri olduğumuza yönelik sözü de düzeltmek istedik. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu veriler yayınlanmaktadır. Pandemi konusunda ülkenin en büyük sıkıntısı doğru bilgilendirmeydi. Doğru bilgilendirilmemenin faturasını ağır ödedik."

Pandemi konusunda Türkiye, KOBİ'lere ve esnafa kendine benzer ülkeler gibi doğrudan destek sağlayamadığını savunan Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu aya kadar ertelenen SGK, Bağ-Kur prim ödemelerinin tekrar yıl sonuna kadar ertelenmesini talep etmekteyiz ve doğru bulmaktayız. Burada bir mağduriyet yaratılmamalı, acilen düzenlemeye gidilmelidir. Dünyada pandemi sürecinde tünelin ucundaki ışık görülmüştür ve tekrar toparlanma aşamasına girilmiştir. Türkiye'de yorgun, az kalmış enerjisini içerideki tartışmalarla harcayan bir yönetim var. Bu yönetimin Türkiye’yi daha ileriye taşıyabileceğini zannetmiyoruz. Dünyada bizim lehimize olan çok şey vardır. Esasen enerjisini buraya harcayan bir Türkiye’nin toparlanması için önünde çok ciddi bir alan, ciddi bir avantaj söz konusudur."