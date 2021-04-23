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İYİ Parti, teşkilatlara "Kovid-19 genelgesi" gönderdi

İYİ Parti'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mayıs'a kadar kapalı ortamlarda toplu etkinlik ve program yapılmayacak.

İYİ Parti, teşkilatlara
AA

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sebebiyle artan vaka ve vefat sayıları dikkate alınarak teşkilatlarda görevli her kademedeki yönetici ve ailelerini koruyabilmek için yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, partinin genel merkezi ve tüm teşkilatlarında uyulması gereken düzenlemeler, yayımlanan genelgeyle duyuruldu.

Buna göre, genel merkez, il ve ilçe başkanlıklarının bina girişlerinde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılacak.

Genel merkeze randevusuz ziyaret yapılmayacak, genel merkezi ziyaret edecek heyetler, sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi amacıyla 3 kişiden fazla olmayacak.

Genel merkezde dikkate alınacak bu hususlara tüm il ve ilçe başkanlıklarında da uyulacak.

İl ve ilçe başkanlıklarının siyasi faaliyetleri, sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına özen gösterilerek millete örnek teşkil edecek şekilde devam ettirilecek.

Kapalı ortamlarda toplu etkinlik ve programlar, 16 Mayıs'a kadar yapılmayacak. Toplantı ve görüşmeler elektronik iletişim araçları kullanılarak yapılacak.

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